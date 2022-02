„Ich habe mich geirrt“ : Früherer Premierminister Fillon beendet Tätigkeit für russische Firmen

Aktualisiert am

Der frühere französische Premierminister Fillon hat seine Ämter im Aufsichtsrat zweier russischer Konzerne nach Telefonaten mit Präsident Macron niedergelegt. In Paris erwartet man, dass auch Berlin im Fall Schröder offensiver vorgeht.

Der frühere französische Premierminister François Fillon im Februar 2020 in Paris Bild: Reuters

Auch in Frankreich haben sich Politiker in die Dienste Wladimir Putins einspannen lassen. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige rechtsbürgerliche Regierungschef Francois Fillon (2007 bis 2012). Doch anders als der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Fillon seine Ämter im Aufsichtsrat des russischen Erdöl- und Energieunternehmen Zarubezhneft und des Petrochemiekonzerns Sibur aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



„Ich habe mich geirrt“, begründete Fillon am Sonntag seine Entscheidung. „Ich habe Wladimir Putin als autoritär und fordernd in Erinnerung behalten, aber als rational. Bis zur letzten Minute glaubte ich, dass die Vernunft obsiegen, dass Verhandlungen beginnen würden, um die Interessen aller Beteiligten zu bewahren“, erläuterte Fillon im „Journal du Dimanche“ seine Fehleinschätzung zur russischen Ukraine-Politik. Premierminister Fillon hatte Putin als Ministerpräsident (2008 bis 2012) kennengelernt und saß seit November 2021 im Aufsichtsrat von Sibur und seit Juni 2021 im Aufsichtsrat von Zarubezhneft.

„Ein Angriff auf Europa und Frankreich“

Die Invasion der Ukraine sei „ein historischer Fehler“, urteilte Fillon jetzt. Sie bedrohe die europäische Zivilisation. „Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Angriff auf Europa und Frankreich“, schrieb der frühere Premierminister. Es gelte jetzt das „übergeordnete Interesse des Landes“ zu schützen. In dieser krisenhaften Zeit, die mit vielen Ungewissheiten behaftet sei, dürften die Bürger auch von ihren ehemaligen politisch Verantwortlichen einen klaren Kurs erwarten. Der Kehrtwende Fillons waren Telefonate mit Präsident Emmanuel Macron und dem ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy vorangegangen.

Bild: Adobe Stock Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite. SONDERSEITE

Macron hatte bewusst den Schulterschluss mit seinen Vorgängern Francois Hollande und Nicolas Sarkozy gesucht. Er lud sie zu einem Austausch in den Elysée-Palast ein, um zu verdeutlichen, dass angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine politische Geschlossenheit in der Verurteilung Russlands gefragt sei. Es zählt zu den politischen Gepflogenheiten in Paris, bei schweren Krisen auf den Erfahrungsschatz der ehemaligen Präsidenten zurückzugreifen.

Mehr zum Thema 1/

Nach den Terroranschlägen auf Paris im November 2015 hatte beispielsweise Hollande seine Amtsvorgänger zu Rate gezogen. Sarkozy hatte 2008 den russischen Angriff auf Georgien erlebt, Hollande 2014 die Annexion der Krim. Von ehemaligen führenden Politikern wird in Frankreich erwartet, dass sie ihre persönlichen finanziellen Interessen hintanstehen lassen, wenn die übergeordneten Interessen des Landes bedroht sind. Deshalb war auch öffentlich Druck auf Fillon ausgeübt worden. Europaminister Clément Beaune bezeichnete Fillon in einer Radiosendung als „Komplizen“ Putins. Wie sich später herausstellte, tat er das mit Billigung Präsident Macrons.

In Frankreich wird erwartet, dass auch die Bundesregierung im Fall Schröder offensiver vorgeht. An diesem Montag wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Gespräch mit Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Einladung der European Industry Roundtable in Paris erwartet.