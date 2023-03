Aktualisiert am

Bolsonaro ist zurück in Brasilien

Hunderte Anhänger begrüßten Bolsonaro am Flughafen in Brasilia. Er war kurz vor der Amtsübergabe an Lula da Silva in die USA gereist – weil er Ermittlungen aus dem Weg gehen wollte, sagen Kritiker.

Der frühere Präsident kehrt zurück: Jair Bolsonaro am Flughafen in Brasilia. Bild: Reuters

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist nach drei Monaten in den Vereinigten Staaten nach Brasilien zurückgekehrt. Unter großem Jubel wurde der Rechtspopulist am Donnerstag am Flughafen der Hauptstadt Brasilia von Hunderten Anhängern begrüßt.

Spitzenvertreter seiner Liberalen Partei erwarten, dass der 68 Jahre alte Politiker die Opposition gegen den linken Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva anführen wird. Gegen diesen war er als Amtsinhaber bei der Wahl im Oktober knapp unterlegen.

Vor seinem Abflug in Orlando im US-Bundesstaat Florida äußert der frühere Armee-Offizier sich dazu zurückhaltend. Er wolle seiner Partei mit seiner Erfahrung bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr helfen. Die Präsidentenwahl im Oktober sei ein abgeschlossenes Kapitel. Wie sein politisches Vorbild, der frühere amerikanische Präsident Donald Trump, hat er seine Wahlniederlage nie anerkannt und das Ergebnis angezweifelt.

Die Behörden hatten die Sicherheitsvorkehrungen vor Bolsonaros Rückkehr verschärft, um gewaltsame Proteste zu vermeiden. Bolsonaro war zwei Tage vor der Amtsübergabe an Lula am 1. Januar in die USA gereist.

Er begründete dies damit, dass er Ruhe brauche. Kritiker meinen hingegen, er wollte Ermittlungen gegen ihn aus dem Weg gehen. Dabei geht es unter anderem um seine Angriffe gegen das brasilianische Wahlsystem, aber auch seine mutmaßliche Rolle bei der Ermutigung von Anhängern, die am 8. Januar Regierungsgebäude stürmten, was an den Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol Anfang 2021 erinnerte.