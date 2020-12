Chat von Ex-Militärs in Spanien : „26 Millionen Hurensöhne erschießen“

Spanische Truppen bei einer Militärparade am Sonntag in Madrid Bild: EPA

Wenn sie unter sich sind, nehmen sie kein Blatt vor den Mund. „Es bleibt keine andere Möglichkeit, als damit zu beginnen, 26 Millionen Hurensöhne zu erschießen“, schreibt der pensionierte Luftwaffengeneral Francisco Beca. Das wären mehr als die Hälfte der Einwohner Spaniens. Man müsse „den Krebs herausschneiden“, fordert er im Gruppenchat mit Dutzenden früheren Luftwaffenangehörigen, den spanische Medien in Auszügen veröffentlichten. Für sie geht die Gefahr von der „sozialkommunistischen“ Regierung aus, die das Land in ein neues Venezuela verwandeln wolle.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Leider sei Spanien aber so verweichlicht, dass es „alles schluckt“ und sich deshalb nicht mehr wiederholen werde, was 1936 geschah, heißt es in einem anderen Beitrag, der auf den Militärputsch zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs anspielt. In den Hunderten von Kurznachrichten zählen auch die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter zu den Feinden, die es zu bekämpfen gilt: Am besten sollte man gleich den Sitz der separatistischen „Katalanischen Nationalversammlung“ in Barcelona bombardieren.