Der politische Abstand zwischen den beiden Lagern könnte kaum größer sein. Einer der bekanntesten früheren Kommunisten bewirbt sich für die spanischen Rechtspopulisten um das Amt des Regierungschefs. Am Montag hat die Vox-Partei den sechsten Misstrauensantrag in der Geschichte der spanischen Demokratie im Parlament eingebracht. Wie beim konstruktiven Misstrauensvotum in Deutschland muss dafür ein Gegenkandidat antreten, der im Erfolgsfall das Amt vom Sozialisten Pedro Sánchez sofort übernehmen würde. Ramón Tamames, der im November 90 Jahre alt wird, soll schaffen, was in Spanien bisher nur Pedro Sánchez selbst gelungen war. Der Sozialist hatte 2018 mit dem bisher einzigen erfolgreichen Misstrauensantrag die konservative Volkspartei PP von der Macht vertrieben.

Für Vox ist der angesehene Wirtschaftswissenschaftler eine „Wildcard“. Er bekommt freie Hand für seine Generalabrechnung mit der linken Minderheitsregierung, die den Rechtspopulisten im Parlament wenigstens für einen Tag die maximale mediale Aufmerksamkeit bescheren wird. Seit Monaten kämpfen sie mit sinkenden Umfragewerten. Damit soll Tamames seine Schuldigkeit dann aber auch getan haben: Echte Chancen hat er nicht. Vor zweieinhalb Jahren war schon der Vox-Vorsitzende Santiago Abascal mit einem eigenen Antrag angetreten und gescheitert. Tamames soll zu Beginn des großen Wahljahres nur ein Gastspiel bei den Rechtspopulisten geben.

Ein angesehener Intellektueller

Mit der Hilfe des angesehenen Intellektuellen will Vox auch versuchen, aus der rechten Ecke herauszukommen und sich an die Spitze einer parteiübergreifenden Opposition zu setzen. Sánchez spalte durch seine Zusammenarbeit mit katalanischen Separatisten, wirft Tamames dem Regierungschef vor und findet freundliche Worte für die Rechtspopulisten: „Sie sind auf keinen Fall Faschisten. Und schon gar keine Rassisten. Wenn überhaupt, könnte man sie als spanische Nationalisten bezeichnen.“

Er selbst war 1956 der Kommunistischen Partei beigetreten, deren Zentralkomitee er angehörte und für die er als Vertreter der eurokommunistischen Linie Ende der Siebzigerjahre im Parlament saß. In der Studentenbewegung protestierte er ganz vorne gegen die Franco-Diktatur, für seine politischen Überzeugungen ging er zweimal ins Gefängnis. Später verließ er die Kommunisten und war einer der Gründer des Linksbündnisses „Izquierda Unida“, das er ebenfalls im Parlament vertrat.

Zu den mehr als 30 Büchern des Professors gehört das Standardwerk „Estructura Económica“, das auf 26 Ausgaben kam. Auch einen Entwurf der demokratischen Verfassung legte er vor. In späteren Jahren machte der mehrsprachige sportliche und musikalische Universalgelehrte, der Mitglied von Amnesty International und Greenpeace ist, mit ökologischen Ansichten auf sich aufmerksam. Am Rednerpult des Parlaments hat er offenbar viel vor. Hätte er die Einladung von Vox nicht angenommen, würde er das „vielleicht sein ganzes Leben bereuen“, sagte er in einem Interview. Einige Kommentatoren warfen ihm deshalb „Größenwahn“ vor. Die meisten Kritiker, sei es von rechts oder von links, bekunden nun aber als Erstes ihren großen Respekt gegenüber Tamames. Der Vorsitzende der konservativen Volkspartei (PP), Alberto Núñez Feijóo, suchte ihn auf, um ihn persönlich von seinem Plan abzubringen.

Die PP und die liberale Ciudadanos-Partei wollen nicht für den Misstrauensantrag stimmen, der damit nur auf die Stimmen der 52 Vox-Abgeordneten bauen kann. Das hielt am Montag aber den Vox-Vorsitzenden Abascal nicht davon ab, den 28. Mai schon als „Superwahlsonntag“ vorzuschlagen. Nach einem Scheitern von Sánchez sollten gleichzeitig mit den Kommunal- und Regionalwahlen dann auch Parlamentswahlen stattfinden, sagte er. Für die Zeitung „Periódico de España“ hingegen beginnt gerade ein „parlamentarisches Schmierentheater“, das Vox zu Propagandazwecken inszeniere, als würde man eine Keks- oder Schokoladenmarke vermarkten.