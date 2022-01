Aktualisiert am

Frühere FARC-Geisel Betancourt will Präsidentin werden

Sechs Jahre lang Gefangene : Frühere FARC-Geisel Betancourt will Präsidentin werden

Sie wolle beenden, was 2002 mit ihrer Entführung begonnen habe, erklärte Ingrid Betancourt zu ihrer Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien.

Ingrid Betancourt spricht am Dienstag während einer Pressekonferenz in Bogota. Bild: dpa

In Kolumbien will die ehemalige FARC-Geisel Ingrid Betancourt bei den Wahlen im Mai als Präsidentschaftskandidatin antreten. Sie sei bereit, das zu beenden, was 2002 begonnen habe, sagte Betancourt laut Tageszeitung „El Tiempo“ (Dienstag, Ortszeit). Damals war Betancourt als Kandidatin einer ökologisch ausgerichteten Partei auf einer Wahlkampfreise von der damaligen Guerilla-Organisation FARC entführt worden.

Nach mehr als sechs Jahren in deren Gewalt wurde Betancourt in einer weltweit beachteten Aktion von der kolumbianischen Armee gewaltfrei befreit. Leiter der Aktion war der damalige Verteidigungsminister Juan Manuel Santos, der später als Präsident Friedensverhandlungen mit der FARC abschloss und den Friedensnobelpreis erhielt.

Betancourt forderte jüngst, dass das Leid der Opfer der Guerilla stärker in den Fokus der kolumbianischen Politik gestellt werden müsse. Die FARC kritisierte sie, weil sie versuche, die Verbrechen zu verharmlosen.