Ex-FARC in Kolumbien : Eine Überlebende kämpft gegen das Vergessen

An einem Montagabend im Oktober nahm Luz Marina Giraldo in ihrem Haus im kolumbianischen Villavicencio gerade an einem Onlineseminar teil, als Schüsse fielen. Männer auf Motorrädern zielten auf das Gebäude und ihr Auto, in dem ihre Leibwächter saßen. Die schossen zurück, die Angreifer drehten ab, verletzt wurde niemand. „Man weiß nie, wann sie einen angreifen“, sagt Giraldo, eine Frau Mitte vierzig mit entschlossenem Blick, die früher bei den FARC war, den „Revolutionären Streitkräften Kolumbiens“. Wie es den Männern gelungen ist, in den bewachten Gebäudekomplex einzudringen, in dem sie lebt, weiß sie nicht. Sicherheitshalber wohnt sie vorerst woanders.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Fast 360 frühere FARC-Kämpfer sind seit dem im November 2016 geschlossenen Friedensabkommen zwischen der FARC-Guerilla und dem kolumbianischem Staat ermordet worden, mehr als einer je Woche. Versucht man zu verstehen, wer diese Morde begeht, fühlt man sich wie in einer besonders verworrenen und brutalen Folge der Netflix-Serie „Narcos“. Einer der Toten ist Alexander Parra, der Mann von Luz Marina Giraldo. Sie kämpft nun um sein Andenken – und um ihr eigenes Überleben.

Drei Wochen vor dem Attentat auf sie kommt Giraldo zu einem Treffen in ein Café in der Hauptstadt Bogotá. Aus dem schwarzen Auto mit den abgedunkelten Scheiben steigt sie zusammen mit zwei Leibwächtern aus, die der Staat ihr stellt. Im Café setzt sie sich mit dem Rücken zur Wand und schaut während des Gesprächs immer wieder prüfend zum Fenster, vor dem ihre Beschützer parken.

Auf Giraldos Halstuch steht „Sin Olvido“: der Name ihrer Stiftung, mit der sie Witwen von Guerilleros unterstützt und die sie ihrem Mann gewidmet hat. „Sin Olvido“ heißt „Kein Vergessen“. „Weil die Menschen erst wirklich sterben, wenn man sie vergisst“, sagt Giraldo. Sie will, dass sich Kolumbien an Alexander Parra erinnert: nicht als einen vor drei Jahren ermordeten früheren Guerillero. Sondern als einen Mann des Friedens, der dem bewaffneten Kampf abgeschworen hatte und dafür mit dem Leben bezahlte. Die Geschichte Giraldos ist eng mit dem bewaffneten Konflikt verknüpft, der Kolumbien seit Jahrzehnten plagt. Aber sie ist auch eine Liebesgeschichte.

1984, als Luz Marina Giraldo sechs Jahre alt war, verübte eine paramilitärische Gruppe in ihrem Geburtsort ein Massaker. Die Paramilitärs waren aus Selbstverteidigungsgruppen gegen FARC und ELN entstanden, die beiden größten Guerillagruppen des Landes. Die Guerilla hatte sich in den Sechzigern gegründet, nachdem in bürgerkriegsähnlichen Zuständen 200 000 Kolumbianer getötet und Millionen Bauern vertrieben worden waren. Irgendwann verwandelten sich Guerilla und Paramilitärs in kriminelle Organisationen, die Menschen vertrieben, entführten und ermordeten und am Rauschgiftgeschäft verdienten. Es waren düstere Zeiten.

Giraldo musste zusehen, wie die Paramilitärs ihren Vater ermordeten. Mittellos verließ die Mutter mit ihren beiden Kindern die Finca, floh nach Vichada, eine Region an der Grenze zu Venezuela. Dort regierte die Guerilla, Geld verdienen ließ sich bloß im Drogenanbau. Mutter und Sohn halfen den örtlichen Bauern bei der Kokaernte, Giraldo unterstützte die Mutter im Haushalt. Immer wieder kamen Männer vorbei, die sie und ihren Bruder überreden wollten, mit ihnen zu kommen.