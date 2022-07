Hamid Karzai im Interview : „Die Taliban müssen das Land einen“

Aktualisiert am

Hamid Karzei, ehemaliger Präsident der Republik Afghanistan, in Kabul Bild: Daniel Pilar

Herr Karzai, fast ein Jahr ist es her, dass die Taliban die Regierungsgewalt in Afghanistan übernommen haben. Bleibt Ihnen noch ein Funken Hoffnung, dass sie ihre Macht wieder teilen werden?

Es geht nicht so sehr um das Teilen der Macht. Es geht darum, dass sich das gesamte Volk repräsentiert fühlt. Das afghanische Volk muss sich in der Regierung wiederfinden. Und das Volk muss das Gefühl haben, dass diese Regierung und dieses Land ihm gehört. Das ist noch wichtiger als das Teilen der Macht. Die Macht muss irgendwann geteilt werden, aber vorher geht es um Zugehörigkeit und Repräsentation. Genau darum habe ich die derzeitige Regierung von Anfang an gebeten.