Der amerikanische Journalist Evan Gershkovich steht in einem Käfig des Moskauer Stadtgerichts am 18. April 2023. Bild: AFP

Ein seltsames Schauspiel wird am Dienstag in und vor Saal 328 des Moskauer Stadtgerichts geboten. Ein unwürdiges ist es sowieso. Vor dem Saal balgen sich Fotografen darum, einen Moment hineingelassen zu werden, ehe die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit beginnt. Es geht um eine Haftbeschwerde, eingelegt von den beiden Verteidigerinnen des jungen Mannes im Angeklagtenkäfig. In diesem sogenannten Aquarium steht Evan Gershkovich in kariertem Hemd und Jeans. Bekannten lächelt der Reporter des „Wall Street Journal“ freundlich zu, wirkt gelassen, gar munter.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Neben dem Käfig steht mit düsterer Miene die Botschafterin der Vereinigten Staaten, Lynne Tracy. Der 31 Jahre alte Gershkovich ist der Sohn sowjetischer Emigranten und amerikanischer Staatsbürger. Erst am Montag hatte Tracy ihn in der Haft besuchen können. Er sei gesund und „bleibt stark“, sagte sie danach.

Soll der Gefangene ausgetauscht werden?

Drei in schwarz gekleidete, maskierte Männer bewachen den Käfig. An ihren Jacken prangen grellgelb die Lettern „FSB“. Der Geheimdienst hatte Gershkovich vor drei Wochen in Jekaterinburg unter Spionagevorwürfen festgenommen und im Moskauer Untersuchungsgefängnis Lefortowo einsperren lassen. Die meisten Berichte über den Fall weisen auf einen möglichen Austausch Gershkovichs gegen Russen, die in Amerika oder Drittländern inhaftiert sind. So wirkt die Vorführung am Dienstag auch wie ein Herzeigen des Moskauer Angebots.

Den Zugang zum Saal regelt ein Mann im eng sitzenden Anzug. Er ermöglicht auch westlichen Journalisten, Aufnahmen von ihrem Kollegen zu machen. Bloß fragen darf man den Angeklagten – diesen Status hat Gershkovich schon – nichts. Auf die Frage, ob hier im Stadtgericht häufig so viel los sei, antwortet der Mann, er verstehe das nicht. „So ein Ansturm für einen Spion.“ Die Erklärung, dass Leute kommen, die Gershkovich als Kollegen sehen, und zwar nicht, weil sie Spione wären, sondern der Amerikaner ein Journalist sei, lässt den Mann auflachen.

Wladimir Putins Sprecher hat Gershkovich schon Ende März vorverurteilt. Es handele sich „nicht um einen Verdacht“ gegen den Festgenommenen, „er wurde auf frischer Tat ertappt“, sagte er. Belege wurden nicht vorgelegt.

Auch Kontakt Gershkovichs festgenommen

Kürzlich meldete das amerikanische Medium Bloomberg, Russlands Präsident habe die Festnahme Gershkovichs gebilligt. Alles andere würde erstaunen angesichts der Eskalation, die die Festnahme eines in Russland akkreditierten Korrespondenten unter solchen Vorwürfen darstellt. Schon jetzt sitzt Gershkovich länger in Haft als der amerikanische Reporter, der 1986 in der Sowjetunion unter Spionagevorwürfen festgenommen und bald darauf gegen einen in den USA festgenommenen Russen ausgetauscht wurde.

Von dem Fall geht nicht nur ein unheilvolles Signal an in Russland verbliebene, westliche Journalisten aus, sondern auch an Russen, die noch bereit sind, mit ihnen zu sprechen. Mit Jaroslaw Schirschikow ist nun ein Kontakt Gershkovichs festgenommen geworden. Der Jekaterinburger Blogger hatte als erster die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem Mann, den Maskierte mit einem Pullover über dem Kopf aus einem Lokal gezerrt hatten, um Gershkovich handelte. Am Dienstagmorgen durchsuchte der FSB Schirschikows Wohnung, führte ihn den Kameras vor. Jetzt droht dem Blogger Haft, formal, weil er die Morde an zwei Kriegsbefürwortern gerechtfertigt habe.

Gershkovichs Haftbeschwerde wurde abgelehnt. Eine Anwältin sagte, der Journalist sei kämpferisch gestimmt und wolle seine Unschuld beweisen.