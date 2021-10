Evakuierungsmission : Letzte Afghanen aus Ramstein ausgeflogen

Die letzten der 34.900 Flüchtlinge, die im August aus Afghanistan zum US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz ausgeflogen worden waren, haben Deutschland wieder verlassen. Die letzten Flüge hätten die Menschen nach Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania gebracht, teilte der US-Stützpunkt am Samstag mit. Von dort seien sie an andere Orte in den USA gebracht worden. Die Rolle Ramsteins bei der größten humanitären Luftbrücke in der Geschichte sei damit beendet.

Nach der überraschend schnellen Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die radikal-islamischen Taliban Mitte August hatten die USA, Deutschland und andere Länder binnen knapp zwei Wochen zehntausende Afghaninnen und Afghanen unter teils schwierigsten Bedingungen ausgeflogen. Die meisten von ihnen waren Ortskräfte, also Personen, die in irgendeiner Form für die westlichen Länder gearbeitet hatten. Nach dem Sturz der Regierung fürchteten sie um ihr Leben und das ihrer Angehörigen, weil sie von den Taliban als Verräter angesehen werden könnten. Zahlreiche Ortskräfte hatten aber keinen der Evakuierungsflüge mehr erreichen können. Die USA hatten erklärt, ihre Ortskräfte zunächst nach Ramstein und dann in die USA zu bringen.

Bei dem Einsatz sei es um Menschlichkeit, die Rettung von Leben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegangen, teilte der US-Stützpunkt mit. Neben staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und behördenübergreifenden Partnern hätten tausende US-Soldaten und Nato-Verbündete geholfen. Auch rund 2500 Freiwillige aus der Region seien im Einsatz gewesen, bei Verpflegung, Englischkursen, Seelsorge, Spenden und anderer Unterstützung. „Ohne unsere deutschen Partner hätten wir es nicht geschafft“, sagte der Geschäftsträger der US-Botschaft in Berlin, Clark Price.