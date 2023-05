Aktualisiert am

CSU will keine Spitzenkandidaten mehr bei der bei Europawahl

Nach Fehlschlag 2019 : CSU will keine Spitzenkandidaten mehr bei der bei Europawahl

2019 ist Manfred Weber als Spitzenkandidat der Europäischen Konservativen auf der Leinwand während einer Debatte der Kandidaten im Europäischen Parlament zu sehen. Bild: Francisco Seco/AP/dpa

Der bei der Wahl zum Europäischen Parlament siegreiche Spitzenkandidat führt dann auch die EU-Kommission an – was naheliegend klingt, hat 2019 bei Manfred Weber nicht geklappt. Seine CSU will das Prinzip nun abschaffen.