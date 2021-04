Europas Rechtspopulisten : Widersprüchliches Bündnis, dünne Ideologie

Für und gegen den Sozialstaat, für und gegen Wladimir Putin: Keine Fraktion im EU-Parlament ist sich in so vielen wichtigen Fragen uneinig wie die der Rechtspopulisten. Ein Dilemma für Politiker wie Le Pen, Orbán und Salvini.

Rechtspopulisten sind eine besondere Sorte von Politikern. Der Unterschied zu Vertretern anderer Parteien wird oft darin gesehen, dass Populisten meinen, das wahre Volk zu vertreten gegen eine korrupte Elite. Wahrscheinlich ist es diese Rolle des Volkstribuns, die ein weiteres Erkennungsmerkmal schafft, nämlich das von erratischen Positionen abseits der Kernbotschaft. In einem ideologischen Zentralbereich muss der Volkstribun liefern, was er verspricht, er muss den von ihm unterstellten Klüngel und seine Positionen bekämpfen; meist ist damit ein linksidentitärer Zeitgeist und die multikulturelle Einwanderungsgesellschaft gemeint.

Abseits dieser pauschalen Forderung aber kann er vieles tun. Weil er keiner festen Ideologie folgen muss, genießt der Rechtspopulist in vielen Politikbereichen mehr Freiheit als Vertreter anderer Parteien, deren Meinungsspektrum ausdifferenziert ist.

So wie Donald Trump in vielen Sachfragen keine, oder eine beliebige, auf Twitter aufgeschnappte Position vertrat, so erratisch sind auch Deutschlands Rechtspopulisten oft, sobald das einende Thema der Migration und eines kulturellen Rechtsrucks fehlt. Bei der AfD war das in der Rentenpolitik zu beobachten, wo nicht nur zwei Lager gegeneinander stritten, nämlich die Wirtschaftsliberalen und die nationalen Sozialstaatsanhänger, sondern wo weite Teile der Partei allenfalls uninteressiert zuschauten.

Ein Nachteil gegenüber anderen Parteienfamilien

Politikwissenschaftler sprechen von einer Ideologie, die „dünn“ ist. Die Wähler bestrafen das erratische Verhalten solange nicht, wie die Mandatsträger ihren Kernthemen treu bleiben, und diese Forderung ist oft leicht erfüllbar, geht es doch bei der Wahl von Rechtspopulisten meist um ein Signal, und auch um eine Pose.

Für internationale Bündnisse bedeutet diese Inkongruenz ein Dilemma. Rechtspopulisten wollen sich mit Gleichgesinnten anderer Länder schmücken, weil der diplomatische Pomp einen innenpolitischen Bedeutungszuwachs bedeuten kann. Sie sind als Rechtspopulisten aber schlechter als andere Parteienfamilien in der Lage, überhaupt Gemeinsamkeiten zu finden.

Diesen Verdacht hat nun das Institut der deutschen Wirtschaft Köln erhärtet. In einer neuen Untersuchung, die der F.A.Z. vorliegt, wurde das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten im Europaparlament in den Jahren 2014 bis 2019 untersucht. Ergebnis: Keine Parteienfamilie stimmte so uneinheitlich ab wie die Rechtspopulisten, keine ist inhaltlich so zerstritten. Am einheitlichsten verhielten sich die europäischen Grünen, gefolgt von der Europäische Volkspartei, zu der CDU und CSU gehören, und den Sozialisten, der die SPD angehört.

Selbst bei Abstimmungen über Russland, China oder Währungsfragen erreichten die Rechtspopulisten einen niedrigeren Einigkeitswert als der Durchschnitt der anderen Fraktionen. Das gleiche Bild bei Haushaltsfragen, Arbeitsmarktthemen, im Außenhandel und in der Entwicklungspolitik. Als Ursache für die Uneinigkeit sehen die Forscher ausgerechnet jene Haltung, die den Rechtspopulisten eigentlich gemeinsam ist. Der Nativismus, auch als nationaler Egoismus übersetzbar, führt in der Europapolitik zu entgegengesetzten Positionen.

Streit am Beispiel Putin

Da fordern Rechtspopulisten aus westlichen Ländern, die EU-Nettozahler sind, eine Entmachtung europäischer Strukturen und kämpfen gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden. In östlichen EU-Länder, die Empfänger von Subventionen und Nutznießer einer Haftungsübernahme wären, werden solche Fragen von Rechtspopulisten oft anders beantwortet. Der Nativismus und auch die Regierungsverantwortung mancher Populisten dort, verführt zur aufgehaltenen Hand.

Selbst bei Russlandfragen sind Europas Rechtspopulisten nicht so geeint, wie vermutet werden könnte. Wladimir Putin gilt unter vielen Rechten in Europa als autokratisches Vorbild eines Kulturkampfes gegen den liberalen Zeitgeist, aber nicht unter allen. Gerade bei Rechtspopulisten im Osten ist die Stimmung eine andere. Sie sind durch die Sowjetunion geprägt, und erleben das heutige Russland als reale Bedrohung ihrer nationalen Souveränität.

Zusammenarbeit als Show-Veranstaltung

Es gibt deshalb „eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie Resolutionen unterstützen, die Russlands Außenpolitik kritisieren oder Verstöße gegen das internationale Recht“, heißt es in der Studie. Beispiele sind Abstimmungen über den Krieg in der Ukraine, die Annexion der Krim, Russlands Verflechtungen in Syrien und Libyen, sowie die Lage russischer Oppositioneller wie Aleksej Nawalnyj. Die Einigkeit bei Abstimmungen zu Russland liegt deshalb weit unter dem Durchschnitt anderer Fraktionen. Innerhalb der westlichen und östlichen Vertreter ist die Einigkeit hingegen viel höher.

Matthias Diermeier, einer der Autoren der Studie, glaubt, dass Rechtspopulisten die internationale Kooperation letztlich vor allem als Bühne verwenden. „Es gibt diese Sehnsucht nach internationale Bedeutsamkeit, nach Anerkennung. Neben einzelnen Versuchen, wirklich zu kooperieren, ist vieles nur eine Show für Daheim“, sagt Diermeier. „Die haben nicht viel, was sie zusammenhält, nicht einmal viel, gegen das sie gemeinsam sind.“

In der Migrationsfrage ist die Rechte geeint. Schon der Euro, die Haftungsfrage, die Europäische Union als Mittel der Umverteilung von den Reichen zu den Armen, wird unter Rechtspopulisten nicht nur negativ gesehen. Kommt es nach der Pandemie zu stärkeren Begehrlichkeiten in strukturschwachen Mitgliedstaaten, könnte sich diese Spaltung noch verschärfen. „Das ist gut erforscht: Wenn das Migrationsthema und der soziokulturelle Konflikt in den Hintergrund treten und sozialstaatliche Fragen in den Vordergrund kommen, wird es für die europäische Rechte sehr, sehr eng“, sagt Diermeier. Dann könnten die Rechtspopulisten Gemeinsamkeiten in der Wirtschaftspolitik gut gebrauchen. Die haben sie aber nachweislich nicht.