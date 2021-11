Kandidatin der EVP : Wird Metsola jüngste Präsidentin in der Geschichte des EU-Parlaments?

Nach zwanzig Jahren könnte im Januar wieder eine Frau an die Spitze des Europäischen Parlaments treten. Am Mittwochabend hat die christlich-demokratische EVP-Fraktion Roberta Metsola aus Malta für den Posten nominiert. Sie wäre zugleich die erste Vertreterin aus dem kleinsten EU-Mitgliedsland, die ein europäisches Spitzenamt erringt – und mit 42 Jahren die jüngste Präsidentin in der Geschichte des Parlaments. EVP-Fraktionschef Manfred Weber, der selbst nicht für das Amt kandidieren wollte, sprach von einem „Generationswechsel“ und einer „sehr überzeugenden Kandidatin“, als er das Ergebnis bekannt gab.

Metsola setzte sich, für viele überraschend, gleich im ersten Wahlgang gegen zwei profilierte und erfahrene Abgeordnete durch: Esther de Lange aus den Niederlanden, eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, und Othmar Karas aus Österreich, einer der Parlamentsvizepräsidenten. Beide gehören dem liberalen Flügel der EVP-Fraktion an, Karas hatte im Ringen um den Umgang mit dem ungarischen Fidesz stets auf einen harten Kurs gedrungen, während Weber auf Zeit spielte. Karas bekam lediglich 18 Stimmen, de Lange 44, Metsola dagegen 112.

Besondere Herausforderung für Sozialdemokraten

Roberta Metsola hat sich als Sprecherin ihrer Fraktion im Ausschuss für Bürgerrechte, Justiz und Inneres vor allem mit solchen Themen profiliert. Rechtsstaatlichkeit spielte dabei eine wichtige Rolle, Metsola sorgte dafür, dass auch ihr eigenes Heimatland, dessen sozialdemokratische Regierung tief in Korruption verstrickt war, kritisch in den Blick genommen wurde. Dabei zeigte sich jene Eigenschaft, die sie von den anderen beiden Kandidaten am deutlichsten unterscheidet: Sie ist scharfzüngig und angriffslustig, eine „Wadlbeißerin“, wie sie jemand in der Fraktion nennt. Und sehr ehrgeizig. Kenner sagen, dass ihr eigentliches Ziel der Machtwechsel in Malta sei – mit ihr an der Spitze.

Für die Sozialdemokraten ist Metsolas Kandidatur eine besondere Herausforderung. Eigentlich haben sie 2019 schriftlich vereinbart, dass der Vorsitz geteilt wird und sie in der zweiten Hälfte der laufenden Legislaturperiode einen EVP-Kandidaten unterstützen; das war nicht an Namen gebunden. Doch will der Amtsinhaber David Sassoli nicht weichen, wie der Italiener diese Woche ein weiteres Mal in der Fraktionssitzung deutlich gemacht hat. Besonders geschätzt wird er aber nicht einmal in den eigenen Reihen, und die spanische Fraktionsvorsitzende Iratxe Garcia hat intern auch schon angedeutet, dass man schlecht gegen eine Frau stimmen könne.

Während sich die Sozialdemokraten noch sortieren, ist Weber bereits dabei, die Liberalen anzugraben. Er hat ihnen eine Art Koalitionsvertrag für die zweite Hälfte der Legislaturperiode angeboten und sagt, er habe „schon viele positive Signale“ empfangen. Insgesamt kann sich Metsola tatsächlich gute Hoffnungen machen, dass sie bei der Wahl Mitte Januar genügend Stimmen bekommt. Sie selbst sagte, es gehe ihr darum, eine „proeuropäische zentristische Mehrheit“ zu schmieden.

Greift Metsola nach der EVP-Spitzenkandidatur?

Ebenso interessant wie dieser Prozess ist, wie Metsola überhaupt zu ihrer Nominierung kam. „In unserer Fraktion kommt es auf die Persönlichkeit an, die Stärke des Einzelnen“, sagte Weber. Das war allerdings nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte: Ohne seine Unterstützung und die der deutschen Abgeordneten hätte die durchaus angesehene Metsola keine Chance gehabt. Schon als der Fraktionschef Anfang September bekannt gab, dass er selbst sein Amt behalten und zusätzlich EVP-Parteichef werden wolle, machte ihr Name in Unionskreisen die Runde.

Das wurde von anderen in der Fraktion als Akt der Selbstbehauptung der deutschen Gruppe interpretiert, zumal nach der verlorenen Bundestagswahl. Metsola sei auserkoren worden, weil sie vollständig von den Deutschen abhänge und ihnen so direkten Einfluss auf den Parlamentsvorsitz garantiere, hieß es. Tatsache ist, dass Malta nur zwei der 178 Abgeordneten stellt und Weber gleich ein komplettes Personalpaket geschnürt hat, das dafür spricht. So ist der Ehemann seiner Kabinettschefin als künftiger Kabinettschef Metsolas eingeplant. Allerdings ist Metsola eine selbstbewusste Frau, die als Vizepräsidentin Parlamentssitzungen souverän leitet und sich nicht so leicht beeinflussen lässt.

Manche spekulieren darüber, ob sie zur nächsten Europawahl gar die Spitzenkandidatur der EVP anstreben könnte. Da gilt jedoch eine andere Regel: Falls Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit will, ist sie so gut wie gesetzt. Gerade die Deutschen werden ihr nicht in den Rücken fallen. Sogar die Berliner Ampel kommt ihr schon entgegen. Zwar steht im Koalitionsvertrag, dass die Grünen den nächsten deutschen Kommissar nominieren dürfen, aber mit einer wichtigen Einschränkung: „sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt“.