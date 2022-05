Neues EU-Wahlrecht? : Straßburg stimmt knapp für eine Reform

Mitglieder des Europäischen Parlaments während der Abstimmung über eine Reform des EU-Wahlrechts am 3. Mai in Straßburg Bild: EPA

Es wurde spannend, als die Abgeordneten des Europäischen Parlaments am Dienstag über Dutzende Änderungsanträge abstimmten: Würden sie der Reform des Wahlrechts bei der Eu­ropawahl so zustimmen, wie die Verhandlungsführer der Parteien sie vereinbart hatten? Einer von ihnen, Sven Simon, stand besonders unter Druck.

Das Ergebnis sei „unvorhersehbar“, sagte der CDU-Abgeordnete, von Be­ruf Verfassungsrechtler. Er hatte sich in der Fraktion stark gemacht für den po­litischen Kompromiss: einerseits eine verbindliche Sperrklausel, andererseits eine Zweitstimme für die Bürger, um die Spitzenkandidaten der Parteien eu­ropaweit wählen zu können. Von Letzterem waren etliche EVP-Kollegen aber nicht überzeugt.

Und so wurde es dann ganz eng bei diesem Artikel: 314 Abgeordnete stimmten dafür, 297 dagegen – eine hauchdünne Mehrheit. Die deutschen Christdemokraten unterstützten den Kompromiss, um endlich eine Sperrklausel durchzusetzen. Die sieht nun vor, dass in nationalen Wahlkreisen, die mindestens sechzig Sitze umfassen, min­destens 3,5 Prozent der Stimmen erreicht werden müssen. So viele Abgeordnete gibt es ohnehin nur in Italien, Frankreich und Deutschland. De facto betrifft es aber nur Deutschland, weil Frankreich schon eine nationale Sperrklausel hat und es in Italien fünf Wahlkreise gibt.

Einstimmiger Beschluss des Rats

Der Preis für die Änderung: Neben den 705 nationalen Abgeordneten sollen künftig 28 Abgeordnete in einem europaweiten Wahlkreis gewählt werden. Da würden sich die Führungsfiguren der Parteien bewerben. Die Spitzenkandidaten sollen so zusätzliche Legitimität gewinnen, um ihren Anspruch auf den Kommissionsvorsitz zu untermauern. Die Parteien sollen dafür unionsweite Listen aufstellen, die paritätisch von Männern und Frauen besetzt werden und in gleicher Weise von Kandidaten aus großen, mittleren und kleinen Staaten. Die Bürger wählen sie mit einer Zweitstimme. Das war das Kernanliegen der linksliberalen Kräfte.

Allerdings kommt das alles nur, wenn die Mitgliedstaaten zustimmen. Am Mittwoch hat sich erst mal nur das Parlament auf eine Reform festgelegt; bei diesem Thema besitzt es ausnahmsweise das Initiativrecht. Die tatsäch­liche Reform des Wahlrechts erfordert einen einstimmigen Beschluss des Rats. Für die Sperrklausel sollte das kein Problem sein, sofern die Bundesregierung dahintersteht. Wenn es je­doch um transnationale Listen geht und um Spitzenkandidaten, muss das Parlament mit Gegenwind rechnen. Hier geht es um eine Machtfrage: Wer besetzt die Spitzenposten, die Regierungschefs oder die europäischen Parteifamilien und die Bürger?

Das Parlament wird versuchen, informell Kompromisse mit den Regierungen auszuhandeln. Verhandlungsmasse gibt es. So haben die Abgeordneten auch dafür gestimmt, die Europawahl in allen Staaten am 9. Mai abzuhalten, dem Europatag. Außerdem sollen das Wahlalter auf 16 Jahre sinken, sofern nationale Verfassungen nichts anderes vorsehen, und überall Briefwahl möglich sein.

Für dieses Gesamtpaket stimmten am Ende 323 Abgeordnete, bei 262 Gegenstimmen und 48 Enthaltungen. Das war zwar eine etwas deut­lichere Unterstützung als beim Streitthema der transnationalen Listen, aber auch kein blendendes Ergebnis, das die Staaten unter Druck setzt. Ob eine Re­form bis zur nächsten Europawahl 2024 gelingt, ist deshalb ungewiss.

Etliche Kleinstparteien im Europäischen Parlament

Tatsächlich geht es hier um eines der schwierigsten Themen überhaupt, weil das Wahlrecht in nationale Bestimmungen eingreift. Im EU-Recht, dem Di­rektwahlakt, sind nur einige Rahmenbedingungen geregelt, die für alle Staaten gelten. So werden die Abgeordneten seit 1979 direkt gewählt, in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl.

Seit 2004 müssen außerdem alle Mitgliedstaaten den Grundsatz der Verhältniswahl anwenden. Außerdem können sie eine Mindestschwelle von bis zu fünf Prozent der abgegebenen Stimmen festlegen. Ob sie es tun, wie hoch die Schwelle ist – das wird in nationalen Wahlgesetzen geregelt. Ebenso, ob es einen oder mehrere Wahlkreise gibt und ob die Abstimmung an einem Sonntag stattfindet oder schon am vorigen Donnerstag.

Der Wunsch der deutschen Christ­demokraten nach einer europäischen Sperrklausel hat eine lange nationale Vorgeschichte. Eine solche gab es nämlich im nationalen Wahlgesetz, fünf Prozent – bis sie 2011 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt wurde. Auch die Absenkung auf drei Prozent wurde von den Richtern kassiert, kurz vor der Wahl 2014.

Sie sahen darin einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die Wahlrechts- und Chancengleichheit. Dies führte dazu, dass etliche Kleinstparteien ins Europäische Parlament einzogen, darunter die Spaßpartei von Martin Sonneborn – und entsprechend weniger Abgeordnete aus den etablierten Parteien. Seitdem gab es immer wieder Versuche, eine Sperrklausel über die europäische Ebene durchzusetzen, wofür Karlsruhe die Tür offenließ. 2018 wäre das beinahe gelungen, die Mitgliedstaaten einigten sich auf eine Änderung. Damals waren jedoch die Grünen im Bundesrat so stark, dass sie die Ratifizierung verhindern konnten.

Die transnationalen Listen wiederum gehen auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück. Der hatte sich 2017 dafür starkgemacht, mindestens die mit dem Austritt der Briten freiwerdenden 73 Sitze an Kandidaten zu vergeben, die sich europaweit bewerben. Im Europäischen Parlament stieß er damit zunächst auf Ablehnung, ins­besondere bei den Christdemokraten.

Doch nachdem er deren Spitzenkan­didat Manfred Weber 2019 als Kommissionschef verhinderte, war klar, dass die Spitzenkandidatur nur auf diesem Weg zu haben war. Weber und Teile seiner EVP ließen sich darauf ein; sie sorgten dafür, dass es nur 28 europaweite Kan­didaten geben soll. Jetzt muss Macron im Kreis der Regierungen dafür kämpfen, dass es dabei bleibt.