Aktualisiert am

Europäischer Rat in Prag

Europäischer Rat in Prag :

Europäischer Rat in Prag : Muss die EU ihren Einsatz erhöhen?

In Prag werden abermals Forderungen nach deutschen Panzern für die Ukraine laut. Kanzler Scholz steht aber vor allem wegen eines anderen Themas im Kreuzfeuer: des riesigen Entlastungspakets in der Energiekrise.

Menschen demonstrieren vor der Prager Burg in der tschechischen Hauptstadt, wo der Gipfel der Staats- und Regierungschefs stattfindet Bild: AP

Die Tschechen hielten am Freitag eine besondere Überraschung zum 70. Geburtstag Wladimir Putins bereit. Mehr als 11­ 000 private Spender sammelten gut 1,3 Millionen Euro, um einen modernisierten T-72-Panzer von einem privaten Unternehmen zu kaufen. Ausgeliefert wird er allerdings an Kiew, nicht an Moskau. Das sei doch ein „passendes Geschenk“, scherzte Verteidigungsministerin Jana Cernochova; sie hatte die Crowdfunding-Initiative unterstützt.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Es war die humorvolle Seite eines Tages, an dem die Staats- und Regierungschefs in der tschechischen Hauptstadt Ernstes zu besprechen hatten. Mit der russischen Mobilmachung und den Annexionen einerseits, den ukrainischen Rückeroberungen andererseits ist der Krieg in eine neue Phase getreten. Beide Seiten haben ihren Einsatz erhöht – muss die EU das auch tun?