Europäische Verteidigung : Paris lobt Investitionsprogramm für die Bundeswehr

Clement Beaune am 22. Februar in Brüssel Bild: AP

Die französische Regierung hat das 100-Milliarden-Euro-Investitionsproramm für die Bundeswehr als „gigantischen Sprung nach vorn“ für die europäische Verteidigung gelobt. Europastaatsekretär Clément Beaune sagte am Montag im Radiosender Europe 1, die Berliner Entscheidung bedeute einen „gigantischen Sprung“, der die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent stärken werde. Alle deutschen „Dogmen“ seien in Bewegung geraten. Während der Pandemie habe Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits mit dem Prinzip gebrochen, dass die EU keine gemeinsamen Schulden aufnehmen dürfe. Nun genehmige die Bundesregierung Waffenexporte an die Ukraine und werde das NATO-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erfüllen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Beaune betonte, es entbehre nicht einer gewissen Ironie, dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler die „Dopplung des Verteidigungshaushaltes“ beschließe. Dieser Schritt sei angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aber notwendig geworden und ein wichtiges Zeichen. Beaune betonte, dass Präsident Emmanuel Macron bereits in seiner Sorbonne-Rede im September 2017 zu verstärkten europäischen Verteidigungsanstrengungen aufgerufen habe. Wichtig sei auch gewesen, dass gemeinsame Rüstungsprojekte wie das Kampfflugzeugsystem Future Combat Air System (FCAS) und ein gemeinsamer Kampfpanzer Main Ground Combat System (MGCS) beschlossen wurden.

„In Europa beginnt die Zeit danach“

Der rechtsbürgerliche Abgeordnete Jean-Louis Thiériot (LR) bezweifelte, dass die Milliardenausgaben die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr schnell verbessern werde. „Ohne die NATO und die amerikanischen Militärkapazitäten bleibt Europa ein Schwachpunkt“, schrieb der Abgeordnete aus der Verteidigungskommission am Montag in „Le Figaro“. Es sei klar, dass die Bundeswehr derzeit „nicht bereit ist“, einen Krieg hoher Intensität auf europäischem Boden zu führen. Zugleich lobte Thiérot den „heilsamen Schock“, den der russische Angriff ausgelöst habe und begrüßte das deutsche Investionsprogramm.

Kritische Töne kommen vom linken Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon. „Die Ukraine darf nicht der Vorwand für einen neuen Rüstungswettlauf sein. Und vor allem nicht in Deutschland“, äußerte Mélenchon. Der bestplatzierte linke Präsidentschaftskandidat kritisiert in regelmäßigen Abständen den aus seiner Sicht wiedererstarkten deutschen Militarismus. In seinem Buch „Der Hering Bismarcks“ schrieb er: „Auch wenn nur Frieden vom deutschen Boden ausgehen soll (…) hat Deutschland bewusst seine bei der Wiedervereinigung eingegangenen Verpflichtungen zur Nicht-Erweiterung der NATO nach Osten mit Füßen getreten.“

Mehr zum Thema 1/

In der französischen Presse war am Montag von einer „Zeitenwende“ die Rede. „Die Krise in der Ukraine beendet 75 Jahre deutscher Außenpolitik“, titelte die Wirtschaftszeitung „Les Echos“. Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe eine 180-Grad-Wende vollzogen und werde die Haushaltsziele vermutlich der neuen Priorität für die „Freiheit“ anpassen, schrieb die Zeitung. „In Europa beginnt die Zeit danach“, schrieb die linksgerichtete Zeitung „Libération“ und begrüßte, dass die Bundesregierung „die seit 1945 gültige Doktrin“ militärischer Neutralität beerdigt habe. Die deutsche „Scheckbuchdiplomatie“ sei damit beendet. Der konservative „Le Figaro“ schrieb, „die Initiative hat mit einem Tabu der deutschen Gesellschaft gebrochen, die mit Pazifismus aufgepäppelt wurde“. Noch vor zwei Wochen habe Finanzminister Lindner Einschnitte im Verteidigungshaushalt in Erwägung gezogen.