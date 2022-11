Europäische Rüstungspolitik : Besser von der Stange

Man kann nicht alles haben im Leben, das gilt auch für die europäische Verteidigung. In der Vergangenheit haben sich europäische Rüstungsprojekte immer wieder als teuer und langwierig erwiesen, nicht zuletzt durch Sonderanfertigungen für die beteiligten Staaten.

Wenn es nun also darum geht, im Lichte der neuen russischen Bedrohung die Verteidigungsfähigkeit so schnell wie möglich zu steigern, dann führt kein Weg daran vorbei, von der Stange zu kaufen. Dass es oft eine außereuropäische, nicht zuletzt amerikanische Stange ist, mag man aus industriepolitischer Sicht bedauern. Aber auch das ist eine Folge der langen Friedensdividende, die sich Europa nach 1989 gegönnt hat.

Umschulung kostet Zeit

Eine andere Frage ist, ob Europa wirklich so viele verschiedene Typen bei den Waffensystemen braucht. Natürlich sind die Anforderungen in den 27 Armeen der EU-Staaten verschieden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat aber recht, dass gemeinsame Waffenkäufe günstiger und besser für die Qualität sein können. Und der Krieg in der Ukraine lehrt, dass es zu Zeitverzögerungen kommen kann, wenn man Soldaten auf ein fremdes System umschulen muss.

Am wichtigsten ist, dass Europa weiterhin mehr für seine Sicherheit ausgibt. Das dürfte noch zu handfesten innenpolitischen Konflikten bei anderen Staatszielen führen, vor allem beim Sozialen. Auf Dauer kann man auch die Bundeswehr nicht auf Pump ausrüsten.