Europa und die Nato : Keine Lust auf Sicherheitspolitik

Donald Trump die Schau zu stehlen ist noch nicht vielen Staatsmännern gelungen. Der französische Präsident schaffte es. Macrons Hirntod-Diagnose rüttelte die Nato schon vor ihrer Jubiläumsfeier auf und nahm dem unberechenbaren Partner aus Washington den Wind aus den Segeln. Macrons „sehr, sehr gemeine Äußerung“ brachte den amerikanischen Präsidenten sogar dazu, sich positiv über das Bündnis zu äußern. Sollte das eine der Absichten hinter der Provokation Macrons gewesen sein, dann müsste man Beifall klatschen – wenn der Kollateralschaden nicht so hoch gewesen wäre am Nervenkostüm der Partner.

Denn wenn ein Verteidigungsbündnis von innen heraus für tot erklärt wird, könnten das auch jene Kräfte glauben, vor denen es schützen soll. Auf dem Feld der Bedrohungen wurde Russlands Monopol nicht nur vom Terrorismus durchbrochen. China, erstmals als „Herausforderung“ erwähnt, hat sogar modernere Mittel zur Machtprojektion als Moskau in der Hand. An Macrons Diagnose dürfte den Kreml wie auch Peking allenfalls die Offenheit überrascht haben. Der (Geistes-)Zustand der Nato ist kein Geheimnis mehr, seit Trump sich als Abrissunternehmer der amerikanischen Bündnispolitik betätigt.

Der Hirntod-Befund war nicht, wie Trump meinte, eine „Beleidigung“ aller 28 Nato-Mitglieder. Macrons Kritik trifft vor allem die (einstige) Führungsmacht des westlichen Bündnisses, die seit 1949 der Kopf der Nato war. Washington hielt das Bündnis auch noch zusammen, als der Kalte Krieg gewonnen war, die Heterogenität nach der Osterweiterung wuchs und es in jenen Dämmerschlaf fiel, aus dem es erst von Putins Donnerschlag auf der Krim gerissen wurde. Doch schon für Obama stand Europa nicht mehr im Zentrum der amerikanischen Außenpolitik. Unter Trump ist aber selbst noch der Rückzug aus der weltpolitischen Verantwortung mitsamt seinen Folgen unberechenbar geworden. Erdogan kann sich als wilder Mann an der Südostflanke der Nato aufspielen, weil Trump ihm (und anderen) diese Weltgegend ohne viel Federlesens überlässt.

Washington betreibt Moskaus Geschäft

Auch weiter im Norden müssen die Europäer stärker selbst für ihre Sicherheit sorgen, seit Trump nachhaltig Zweifel an der Bündnistreue Amerikas im Falle eines Falles sät. Das Londoner Bekenntnis zur Beistandspflicht kann, so wichtig und schön es ist, diese Sorge nicht vollständig entkräften. Zu frisch ist der Verrat an den kurdischen Milizen in Syrien.

Im konventionellen Sektor tragen die Europäer den veränderten politischen Verhältnissen im Osten wie im Westen schon Rechnung, ob es um Ausrüstung, Stationierung oder Einsatzplanung geht. Doch gründet Europas Sicherheit auch auf einer glaubwürdigen Abschreckung durch Nuklearwaffen. Das britische und französische Atompotential reicht aber bei weitem nicht an das amerikanische heran. Auch aus nuklearstrategischen Gründen galt die Verknüpfung der europäischen und der amerikanischen Sicherheit stets als oberstes Gebot der Nato. Moskau hatte dagegen immer versucht, diese Verbindung zu schwächen, etwa durch die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in den siebziger Jahren. Auch jetzt stellt der Kreml wieder solche Systeme auf. Kaum jemand hatte es jedoch für möglich gehalten, dass die Abkopplung der europäischen von der amerikanischen Sicherheit einmal von Washington aus betrieben werden könnte.

Weil das unter Trump aber zu einer politischen Realität geworden ist, müssen die Europäer Antworten auf jene Fragen finden, die Macron stellte. Die wichtigste der unausgesprochenen lautet: Wer ist das neue Hirn der Nato, wenn die Supermacht Amerika sich nicht mehr den Kopf wegen Europas Sicherheit zerbrechen will? Deutschland, dessen Lust am strategischen Denken und Fähigkeit zum außenpolitischen Handeln selten über den auch jetzt wieder unterbreiteten Vorschlag hinausreichen, einen Arbeitskreis zu bilden? Großbritannien, das noch mehr um sich selbst kreist als Deutschland, und das nach dem Austritt aus der EU als ein Kleinbritannien von Trumps Gnaden enden könnte?

Man kann Macron beileibe nicht in allem folgen, was er in dem langen Interview zur europäischen Sicherheit von sich gab, insbesondere nicht seiner Linie im Verhältnis zu Moskau. Aber wo ist der europäische, gar deutsche Politiker, der die strategischen Herausforderungen, vor denen Europa steht, einschließlich der chinesischen, so durchdeklinieren könnte und würde wie er?

Es ist gut, dass Macron die Europäer zur Emanzipation in der Sicherheitspolitik antreibt. Er braucht aber einen Partner, der ihn vor dem Übertreiben bewahrt. Die Europäer dürfen es weder Trump noch Putin zu leicht machen. Europa wird selbst nach dem Erreichen der magischen zwei Prozent auf ein möglichst enges Bündnis mit Washington angewiesen sein, allein wegen der strategischen Tiefe. Aus mehreren Gründen, darunter die Angst vor der Nuklearfrage, müsste Berlin der größte Fürsprecher starker transatlantischer Bande sein. Doch ebenfalls aus einer Reihe von Gründen bleibt es auch auf diesem Feld hinter seinen Möglichkeiten zurück. So muss man weiter hoffen, dass auch Putin die Seinigen nicht ausschöpft.