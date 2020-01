Europa nach Soleimanis Tod : Auf einsamem Posten

Der erste europäische Spitzenpolitiker, der am Freitag auf die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani in Bagdad reagiert hat, war Charles Michel. Schon diese Reaktion des neuen Ratspräsidenten der Europäischen Union ließ erkennen, wie heikel die Lage für die EU-Staaten geworden ist. Der Belgier nannte den Angriff der Amerikaner auf den Führer der irakischen Revolutionsgarden nicht einmal beim Namen. „Der Teufelskreis von Gewalt, Provokationen und Vergeltungen, den wir in den vergangenen Wochen im Irak erlebt haben, muss aufhören. Eine weitere Eskalation muss um jeden Preis verhindert werden“, teilte er am Mittag mit. Es bestehe jetzt das Risiko, dass in der gesamten Region die Gewalt wieder aufflamme und „obskure Kräfte des Terrorismus“ religiöse und nationalistische Spannungen für sich ausnutzten.

Es war der Versuch des Ratspräsidenten, die Europäer aus dem Konflikt herauszuhalten. Michel vermied es, Partei zu ergreifen oder einer Seite die Verantwortung für die Eskalation zuzuschreiben. Das war bemerkenswert an diesem Tag, schließlich haben die Europäer immer wieder die „destabilisierende regionale Rolle“ Irans kritisiert. Diese Formulierung bezieht sich auf die iranische Unterstützung etwa der Hizbullah im Libanon oder der Houthi-Rebellen im Jemen. Dass Iran auch im Irak Milizen mit viel Geld und Waffen unterstützt, dürfte Brüssel nicht verborgen geblieben sein. Doch wollte Michel jeden Anschein vermeiden, er könne den Angriff auf Soleimani für gerechtfertigt halten.

In Berlin herrschte ein ähnliches Bild vor. „Deeskalation“ war das Zauberwort, das die Sprecherin der Bundesregierung und ihr Kollege vom Auswärtigen Amt am Freitagvormittag ein ums andere Mal bemühten. Man müsse „mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beitragen“. Zwar gebe es eine „Vorgeschichte“ von „iranischen Provokationen“; erinnert wurde an die Beschlagnahme ausländischer Tanker in der Straße von Hormus im Sommer, die jüngsten Ausschreitungen vor der amerikanischen Botschaft in Bagdad oder daran, das Soleimani auf der Terrorliste der EU gestanden habe. Aus dem luftleeren Raum sei die Aktion der Amerikaner nicht gekommen. Überhaupt teile man die „Kritik an der destruktiven Rolle Irans“ in der Region.

Wenn es aber darum geht, was Berlin tun kann und will, herrschte der Eindruck von Ratlosigkeit vor. Will Berlin eine Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen? Dazu ist derzeit nichts bekannt. Hatten die Amerikaner Berlin vorab informiert? Dazu liegen keine Informationen vor. Will die Bundesregierung, dass alle Deutschen den Irak verlassen? Die Reisenwarnungen würden „fortlaufend aktualisiert“. Allein zu den 120 Soldaten im Irak gab es eine konkrete Maßnahme zu vermelden. Die Sicherheitsvorkehrungen für die Bundeswehr im Zentralirak, wo 27 Soldaten in Tadschi sowie eine Handvoll im Hauptquartier der Anti-IS-Koalition in Bagdad tätig sind, würden erhöht. Für sie sei die Bewegungsfreiheit „eingeschränkt“ worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die Soldaten würden die militärischen Liegenschaften, auf denen sie eingesetzt seien, nicht mehr verlassen. Ihre Sicherheit habe „höchste Priorität“. Keine Einschränkungen ergäben sich für die knapp 90 weiteren Soldaten, die im nordirakischen Kurdengebiet Truppen ausbilden.