Geschlossen an der Seite Moldaus und der Ukraine: Die Staats- und Regierungschefs der EPG beim Gipfeltreffen am 1. Juni in Bulboaca Bild: dpa

Eine Stunde dauert die Fahrt von der Hauptstadt Moldaus nach Bulboaca. Der Zug tuckert durch eine fruchtbare Ebene, in der hie und da Felder bewirtschaftet werden. Eine Bäuerin stapelt Heu, Kühe weiden im hohen Gras. Häuser sieht man kaum. Neben den Gleisen blüht der Mohn, und vom Himmel scheint schon sehr früh die Sonne, hier im Osten Europas.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Am Ziel, einem Ort mit 5036 Einwohnern, lehnten sich am Donnerstagmorgen Bewohner aus den Fenstern, auf Bettdecken gestützt, um etwas zu erhaschen vom großen Zirkus, der ausgerechnet bei ihnen Halt machen sollte: der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischen Staaten zu Gast in einem Dorf im Südosten Moldaus, zusätzlich noch Hunderte Journalisten – das mochte sich so anfühlen, als gebe sich der Weltgeist die Ehre. Allerdings nicht für alle. Einige Bürger klagten vor den Fernsehkameras über die hohen Kosten des Treffens. Sie müssten dafür auf eine Rentenerhöhung verzichten, war zu hören.