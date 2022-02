Ukraine-Krise : Europa bereitet sich auf eine Flüchtlingswelle vor

Sollte Russland in die Ukraine einfallen, könnten Millionen Menschen fliehen. Nicht nur in den Nachbarländern versucht man, sich dafür zu wappnen.

Zu den Herausforderungen, auf die sich die Länder Mitteleuropas für den Fall eines breiten Angriffs Russlands auf die Ukraine vorbereiten, zählt eine drohende Flüchtlingswelle. Man rechnet je nach Szenario mit Hunderttausenden oder gar Millionen Flüchtlingen. „Wir sind sehr wachsam und auf alle möglichen Szenarien vorbereitet,“ sagte Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) am Montag in Wien, wo sie einen Antrittsbesuch beim österreichischen Innenminister Gerhard Karner mit der Eröffnung einer Balkan-Flüchtlingskonferenz verband.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Obgleich man immer noch hoffe, dass „das Schlimmste“ abgewendet werden könne, bereite man sich darauf vor, „Unterkunft und humanitäre Unterstützung“ bereitzustellen. Im Fokus sehe Deutschland dabei aber die humanitäre Hilfe in Anrainerstaaten zur Ukraine: „Wir bereiten uns vor allem darauf vor, dass die Nachbarländer unterstützt werden. Das ist das erste Szenario.“

Die EU ist schon seit einigen Wochen dabei, mit den Mitgliedstaaten Notfallpläne zu auszuarbeiten. Das sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Wochenende während der Sicherheitskonferenz in München. Auch sie verwies insbesondere auf die Länder, die unmittelbar an die rund 41 Millionen Einwohner zählende Ukraine grenzen. Grundlage dafür sind demnach Szenarien, die auf Informationen der Vereinten Nationen und auf Erfahrungen nach dem russischen Vorgehen gegen die Ukraine im Jahr 2014 beruhen. So wird für den Fall eines Angriffs nur im Osten damit gerechnet, dass die meisten flüchtenden Menschen erst einmal im westlichen Teil der Ukraine Schutz suchen. Sie würden dann dort Unterstützung brauchen, sagte Johansson.

Die Ukraine hat ihrerseits die EU-Mitgliedstaaten über den Zivilschutzmechanismus um Hilfe gebeten. Es bestehe das „Risiko großer sozialer Notlagen unterschiedlicher Komplexität“, heißt es verklausuliert in dem Schreiben, das eine Liste mit benötigten Gütern enthält. Fünf EU-Staaten haben darauf schon geantwortet. So stellt Frankreich dem Land 15 Groß-Zelte, 300 Familienzelte, Schlafsäcke, Hygiene-Kits und 36 mobile Sanitäts-Container – Ausrüstung, die zur Versorgung Geflüchteter benötigt wird.

Polen hat die meisten Flüchtlinge zu erwarten

Als wichtigstes Fluchtziel nannte Johansson das direkt an die Ukraine grenzende Polen, daneben aber auch Italien, Deutschland und Frankreich. In der Kommission heißt es erläuternd, in diesen Ländern lebten schon viele Ukrainer – das sind immer Anlaufpunkte. Der Vizepräsident der Kommission Margaritis Schinas hatte vorige Woche von Schätzungen „zwischen 20 000 und mehr als einer Million Flüchtlinge“ gesprochen. Der kleinere Wert ergibt sich aus der Zahl von EU-Bürgern, die in der Ukraine leben; freilich handelt es sich bei ihnen nicht um Flüchtlinge im rechtlichen Sinn. Der größere Wert deckt sich mit amerikanischen Schätzungen. Nach Medienberichten hat die Regierung in Washington Kongressabgeordneten dargelegt, dass bei einer russischen Invasion mit einer bis fünf Millionen Flüchtlingen zu rechnen sei.

Polen, dessen Bürger für die bedrohte Ukraine viel Sympathie empfinden, sieht sich besonders in der Pflicht. Am Freitag verabschiedete die Regierung das Programm „Hilfe für die Ukraine“. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki habe ressortübergreifende Arbeitsgruppen gebildet für die Aufnahme von Flüchtlingen sowie für die Aufnahme Verwundeter aus der Ukraine, teilte dessen Kanzlei am Wochenende mit. „Im Falle eines russischen Angriffs wollen wir dessen Auswirkungen lindern“, sagte der Regierungschef. Die nötige Infrastruktur werde im Osten Polens vorbereitet, aber auch das Landesinnere sei einbezogen.