Das Zugunglück in Griechenland am letzten Februartag mit fast 60 Toten hat auf tragische Weise demonstriert, in welch beklagenswertem Zustand das Schienennetz in Südosteuropa ist. Dabei ist es in Griechenland, zumindest auf der Strecke von Athen nach Thessaloniki, noch vergleichsweise gut ausgebaut.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Nördlich davon, in den sechs Staaten des westlichen Balkans, existiert der Schienenverkehr zwischen manchen Städten überhaupt nicht mehr, jedenfalls nicht für Passagiere. Auf anderen Strecken sind allenfalls noch Güterzüge unterwegs, wegen der maroden Gleise aber oft nur im besseren Schneckentempo.