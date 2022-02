Urteil in Luxemburg : EuGH weist Klagen von Polen und Ungarn gegen Rechtsstaatmechanismus ab

Aktualisiert am

Der Europäische Gerichtshof hat eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen Klagen von Ungarn und Polen ab.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Bild: dpa

Der Europäische Gerichtshof hat eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen am Mittwoch Klagen von Ungarn und Polen ab und machten damit den Weg für die Anwendung des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus frei.

Demnach kann die EU-Kommission in Brüssel finanzielle Mittel für Mitgliedstaaten einbehalten, wenn dort Verstöße gegen demokratische Rechte und Freiheiten vorliegen. Ungarn und Polen liegen seit langem mit der Kommission überkreuz wegen des Umgangs der Regierungen mit der Justiz, aber auch den Medien und der Wissenschaft.

