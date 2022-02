EuGH-Urteil : EU darf Ungarn und Polen die Zahlungen kürzen

Die Europäische Union kann finanzielle Mittel künftig zurückhalten, wenn ein Mitgliedstaat gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt und dadurch den EU-Haushalt beeinträchtigt. So hat es am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, der die Klagen Ungarns und Polens gegen die entsprechende Rechtsverordnung abwies. Das Europäische Parlament und der Rat seien für den Erlass des „Konditionalitätsmechanismus“ zuständig gewesen, der das EU-Rechtsstaatsverfahren nicht umgehe, so die Richter in Luxemburg.

Der neue Mechanismus sieht vor, dass EU-Geld einbehalten werden kann, wenn ein Mitgliedstaat die Rechtsstaatlichkeit verletzt. Es reicht allerdings nicht jeder Verstoß, er muss sich auf die Verwendung von EU-Mitteln auswirken. Das hob am Donnerstag auch der EuGH hervor.

Die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit müsse den Haushalt der Union oder den Schutz ihrer finanziellen Interessen „hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen“, heißt es in der Mitteilung des Gerichtshofs. Bei der Verordnung, die dem Mechanismus zugrunde liegt, handele es sich also um eine „Haushaltsvorschrift“. Für die seien Parlament und Rat zuständig. So hatte es auch der EU-Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona in seinen Schlussanträgen gesehen.



Polen und Ungarn argumentierten stets, dass es für die Verordnung keine Rechtsgrundlage gebe. Außerdem umgehe sie den Rechtsstaatsmechanismus in Artikel 7 des EU-Vertrags. Das dort geregelte Verfahren ist ein politisches Instrument des Rats, der damit auf schwerwiegende Verstöße gegen sämtliche Werte der Union reagieren kann. Der Mechanismus sieht verschiedene Stufen vor – sogar Stimmrechte können entzogen werden. Artikel 7 setzt allerdings Einstimmigkeit voraus und ist deshalb seit geraumer Zeit aussichtslos.

Laut EuGH haben das Rechtsstaatsverfahren und der neue Haushaltsmechanismus „klar abgegrenzte“ Gegenstände. Anders als Artikel 7 gehe es der neuen Verordnung nicht um Rechtsstaatsverstöße als solche, sondern um den Schutz des Haushalts. Auch hier folgte der Gerichtshof dem Schlussantrag des Generalanwalts, der die Unterschiede beider Verfahren hervorgehoben hatte – nicht nur mit Blick auf die Verbindung zwischen Rechtsstaatsverstoß und Haushalt. Er verwies auch auf ältere Urteile des EuGH. Der Gerichtshof habe mehrmals klargestellt, dass die Verletzung von Werten der Union Konsequenzen habe, auch ohne Rückgriff auf Artikel 7.

Die Richter beschworen am Donnerstag noch einmal das gemeinsame Fundament der Europäischen Union. Das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten beruhe darauf, dass gemeinsame Werte geachtet würden. Diese Werte hätten die Mitgliedstaaten festgelegt und sie seien ihnen gemeinsam. „Sie geben der Union als Rechtsgemeinschaft der Mitgliedstaaten schlechthin ihr Gepräge“, heißt es in der Mitteilung. Zu ihnen zählten Rechtsstaatlichkeit und Solidarität. Da die Achtung dieser Werte eine Voraussetzung für den Genuss all jener Rechte sei, die sich aus der Anwendung der Verträge ergäben, müsse die Union in der Lage sein, diese Werte zu verteidigen. Der Haushalt sei „eines der wichtigsten Instrumente“, um den Grundsatz der Solidarität zu konkretisieren.