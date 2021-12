EuGH-Richter : „Polens Gesellschaft muss entscheiden, in welchem Staat sie leben will“

Herr Safjan, Sie haben sich von 1981 an in der Solidarność für eine Reform des polnischen Rechtssystems engagiert und waren von 1998 bis 2002 Präsident des polnischen Verfassungsgerichts. Seit 2009 sind Sie Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Mit welchem Gefühl beenden Sie bald Ihre Karriere?

Mit gemischten Gefühlen. Einerseits bin ich stolz darauf, dass der EuGH die europäischen Werte eindeutig und entschlossen verteidigt. Der Gerichtshof tritt viel entschiedener für den Rechtsstaat ein, als man es sich vor einigen Jahren hätte vorstellen können. Andererseits bin ich nicht sehr optimistisch, wenn es um die Wirkung der Urteile geht. Es ist gut, dass der EuGH einige deutliche Botschaften gesendet hat – aber was sind die Resultate? Ich weiß selbst nicht, wie es weitergehen wird, aber ich hoffe immer noch, dass sich die Situation in Polen zum Besseren wenden wird. Ich habe Vertrauen in die polnische Gesellschaft, die sich der EU zu überwiegenden Teilen sehr zugehörig fühlt. Es gibt dort viel enthusiastischere Europäer als andernorts.