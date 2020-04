EuGH und Flüchtlingskrise : Polen, Ungarn und Tschechien haben EU-Recht gebrochen

Bundespräsident Steinmeier : Corona-Krise „ruft das Beste in uns hervor“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich vom Einfallsreichtum und der Solidarität vieler Menschen in der Corona-Krise beeindruckt gezeigt. „Ja, diese Krise weckt unsere tiefsten Ängste“, sagte er in einer Videobotschaft. „Aber sie ruft auch das Beste in uns hervor.“