Proteste in Belarus : Lukaschenka nennt Demonstranten „Arbeitslose“

6000 Menschen sind seit Sonntag in Belarus inhaftiert worden. Lukaschenka bemüht sich, die Protestbewegung zu diskreditieren. Die EU will ihre Beziehungen zu Minsk „gründlich überprüfen“.

Als sei nichts geschehen: Lukaschenka bei einer Sitzung in Minsk am Mittwoch. Bild: Reuters

In mehreren belarussischen Städten haben am Mittwoch Frauen mit Blumen in den Händen gegen die Gewalt durch Sicherheitskräfte des Regimes von Präsident Aleksandr Lukaschenka demonstriert. Allein in Minsk nahmen an der Aktion mehrere hundert Frauen teil. Zuvor waren in drei Nächten des Protests gegen die nach Überzeugung der Demonstranten gefälschte Wiederwahl Lukaschenkas mehr als 6000 Menschen festgenommen worden. Mehr als 250 Mitglieder der Einsatzkräfte und Demonstranten wurden verletzt, ein Mann getötet.

Das Regime geht offenbar gezielt gegen Reporter vor; Dutzende wurden verhaftet. Von mehreren Journalisten fehlte am Mittwoch jede Spurt, etwa von dem Chefredakteur der Online-Zeitung „Nascha Nywa“, Jegor Martinowitsch, der in der Nacht auf Dienstag verschwand.

Derweil war Lukaschenka weiterhin bestrebt, die für Belarus beispiellose Protestbewegung zu diskreditieren. „Die Grundlage all dieser sogenannten Protestierenden sind Leute mit krimineller Vergangenheit, die heute Arbeitslose sind“, sagte der Präsident. Die Sicherheitskräfte nahmen im Rahmen der zahlreichen Ermittlungen zu den „Massenunruhen“ fünf Freiwillige fest, die mit Marija Kolesnikowa zusammenarbeiten, der letzten in Belarus gebliebenen Vertreterin des Trios um die Kandidatin Swetlana Tichanowskaja. Diese musste Belarus in der Nacht auf Dienstag gen Litauen verlassen.

Die EU-Außenminister wollen am Freitag in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz über ihr weiteres Vorgehen gegen das Regime in Minsk beraten. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch an. Man werde die Beziehungen gründlich überprüfen, sagte er. „Dies könnte unter anderem beinhalten, Maßnahmen gegen jene zu ergreifen, die verantwortlich für die beobachtete Gewalt, ungerechtfertigte Verhaftungen und die Fälschung der Wahlergebnisse sind.“ Zuvor hatten die Mitgliedstaaten angekündigt, die Beziehungen zu Minsk „auf den Prüfstand zu stellen“. Borrells Sprecher wies freilich darauf hin, dass für mögliche Sanktionen eine einstimmige Entscheidungen aller 27 EU-Staaten erforderlich ist.