Von der Leyen in Kiew : Doch ein schneller EU-Beitritt für die Ukraine?

An der Seite der Ukraine: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Butscha vor exhumierten Leichen aus einem Massengrab Bild: Reuters

Sicher und ohne Zwischenfälle kam Ursula von der Leyen am Freitagmittag mit dem Zug in Kiew an, begleitet von einer größeren Delegation. Und doch warf der Krieg sofort seine langen Schatten – im umkämpften Donbass waren vielen Menschen durch einen Raketeneinschlag ums Leben gekommen. Sie hatten am Bahnhof von Kramatorsk auf einen Zug gewartet, um aus dem Kriegsgebiet zu flüchten. „Ich bin entsetzt über den Verlust von Menschenleben und werde Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich mein Beileid aussprechen“, schrieb die Kommissionspräsidentin nach ihrer Ankunft auf Twitter.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das war ihr erster Gesprächspartner nach der Ankunft. Schon im Zug hatte von der Leyen mitreisenden Journalisten gesagt, sie sehe ihre Reise als „deutliches Zeichen der Unterstützung für die Ukrainer“. Das Land brauche dringend Hilfe. Zusammen mit anderen Gebern sei man dazu bereit, dabei zu helfen, das Land wieder aufzubauen und zu reformieren. Das wichtigste Thema für Selenskyj werde wohl der Weg seines Landes in die EU sein. „Wir wollen die Ukraine unterstützen und ihr Hoffnung geben“, kündigte sie an. Und wagte sich dann weit vor: „Unser Ziel ist es, dem Rat in diesem Sommer den ukrainischen Antrag vorzulegen.“

Schnellverfahren in drei Monaten?

Damit bekommt Kiew nun doch eine Art Schnellverfahren. Üblicherweise dauert die Bewertung der Beitrittsreife ein bis anderthalb Jahre. In den EU-Institutionen ist zu hören, dass sie schon bis zum EU-Gipfeltreffen im Juni abgeschlossen sein könnte – das wären dann gerade mal drei Monate. Erstaunlich ist das, weil sich beim Treffen der Staats- und Regierungschefs vor vier Wochen in Versailles die vorsichtige Mehrheit der Staaten durchgesetzt hatte. Sie lehnte einen beschleunigten Beitritt Kiews ab und bestand darauf, dass die Prüfung des Beitrittsgesuchs „im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Verträge“ erfolgt, also nach der Standardprozedur.

Zeitfristen sind da zwar nicht festgelegt, doch wird von der Leyen im Rat kritisch beäugt. Sie drücke aufs Tempo, das sei klar politisch motiviert, heißt es. Die Kommission wolle den Ball möglichst schnell an die Staaten zurückspielen, um nicht für Verzögerungen verantwortlich zu sein. Über den Kandidatenstatus selbst können nur die Mitgliedstaaten, mit Zustimmung des EU-Parlaments, entscheiden – und zwar einstimmig. Das kann sich hinziehen, doch erhöht die Kommissionspräsidentin den Druck und stärkt Selenskyj in Verhandlungen mit Moskau. Und das war nicht das einzige Geschenk, das die Besucher im Gepäck hatten.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Der mitreisende slowakische Ministerpräsident Eduard Heger kündigte an, der Ukraine die slowakische Raketenabwehr zu schenken. Das in Sowjetzeiten entwickelte S-300-System wird schon jetzt von der Ukraine betrieben; einige Städte, darunter Charkiw, sind jedoch nicht gut geschützt. Die slowakische Regierung hatte diesen Schritt im März angekündigt – unter der Voraussetzung, dass ihr eigener Luftraum von Verbündeten geschützt wird. Das hat die Bundeswehr mit Patriot-Batterien übernommen.