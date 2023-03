Mit zwei Milliarden Euro will der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell den Mitgliedstaaten Lieferungen an Kiew schmackhaft machen. Wie viele Granaten sie tatsächlich noch auf Lager haben, wissen aber nur sie selbst.

Artilleriegranaten liegen am 27. Juli 2022 auf dem Boden an einer Frontlinie in der Region Charkiw Bild: dpa

Wie viel Artilleriemunition kann die Europäische Union der Ukraine liefern? Diese Frage könnte für den Verlauf des von Russland begonnenen Krieges entscheidend werden. Zuletzt haben beide Seiten in der Schlacht um die Stadt Bachmut über einen Mangel an Granaten geklagt. In den vergangenen Tagen haben die russischen Truppen dort keine nennenswerten Geländegewinne mehr erzielt. Grundsätzlich scheint Russland allerdings noch viel größere Vorräte zu haben als die Ukraine. Der Chef der Wagner-Miliz Jewgenij Prigoschin beschwert sich vor allem darüber, dass die Armee ihm Munition vorenthalte – was auf innere Konflikte zurückzuführen ist. Auf jeden Fall verfügt Russland nach Ansicht von Fachleuten über die größeren Produktionskapazitäten, während die Ukraine seit Monaten weit mehr Granaten verschießt, als ihre westlichen Partner herstellen können.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat deshalb einen Plan vorgelegt, um Kiew noch stärker und schneller zu unterstützen. So sollen eine Milliarde Euro aus einem Sondertopf neben dem regulären EU-Haushalt aufgewendet werden, um rasche Lieferungen der Mitgliedstaaten aus ihren Beständen zu erstatten. In der ursprünglichen Fassung sah der Plan ein Anreizsystem vor: Je schneller ein Land liefert, desto höher der Anteil, den es ersetzt bekommt, bis zu neunzig Prozent. Allerdings traf diese Idee auf Widerstand, einige Mitgliedstaaten hielten das für ungerecht. Deshalb verständigten sich die EU-Verteidigungsminister vorige Woche auf eine Erstattungsquote von 50 bis 60 Prozent. In diesem Rahmen bewegte man sich auch schon bei vorigen Lieferungen.