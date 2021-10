Reaktion auf Brüsseler Angebot : „Weil wir recht hatten und sie nicht“

In London herrscht Genugtuung über die Vorschläge der EU zur Lösung der Post-Brexit-Probleme in Nordirland. Das sei ein „klarer Beweis, dass die Kommission die Lage in Nordirland seit 2016 falsch beurteilt hat“, heißt es.

In London hielten sich am Donnerstag Erstaunen und Genugtuung über das unerwartete Entgegenkommen aus Brüssel die Waage. Die Vorschläge, die der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Maroš Šefčovič am Mittwochabend zur Lösung der Post-Brexit-Probleme in Nordirland präsentiert hatte, seien „eindeutig“ über das Erwartete hinausgegangen, hieß es in der konservativen Regierung. „Wir wurden überrascht von dem Ausmaß, in dem sich die EU bewegt hat“, zitierte der Daily Telegraph am Donnerstag eine Regierungsquelle. London sei nun „ziemlich weit entfernt“ vom Einsatz der Schutzklausel nach Artikel 16.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



In dem Artikel des sogenannten Nordirland-Protokolls – einem Teil des Austrittsabkommens – wird beiden Seiten die Möglichkeit eingeräumt, im Falle schwerer wirtschaftlicher Schwierigkeiten Teile der Regelungen auszusetzen. Damit hatte London in den vergangenen Wochen gedroht, sollte die EU nicht zu „erheblichen“ Veränderungen des Protokolls bereit sein. Eben diese bescheinigte Brexit-Minister David Frost am Mittwochabend der Europäischen Union. Im Oberhaus sagte er gleichzeitig intensive Gespräche auf der Grundlage der beiderseitigen Vorschläge zu. Er werde nicht mit „roten Linien“ in die Verhandlungen gehen.

London glaubt an Eingeständnis

Die EU-Kommission hat angeboten, bis zu 80 Prozent der von Großbritannien nach Nordirland gelieferten Waren von den vertraglich vereinbarten Kontrollen auszunehmen. Dafür müssten die Warenströme allerdings transparenter gemacht werden. In London wird dies auch als Eingeständnis betrachtet, dass die ursprünglich vereinbarten Regelungen des Protokolls nicht funktioniert und den fragilen Frieden in Nordirland gefährdet hätten.

Das Ausmaß der Konzessionen sei ein „klarer Beweis, dass die Kommission die Lage in Nordirland seit 2016 falsch beurteilt hat“, sagte ein Regierungsbeamter der F.A.Z. Lange sei den Briten gesagt worden, dass keinerlei Veränderungen nötig seien. „Warum geben sie uns jetzt fast alles? Weil wir recht hatten und sie nicht.“

Bald nach dem Inkrafttreten des Protokolls im Januar hatten die Regierungen in Belfast und London Korrekturen gefordert. Das war aus Brüssel zunächst abgelehnt worden. Unilaterale Vorstöße aus London, wie die Verlängerung von Ausnahmeregelungen, wurden scharf kritisiert und anfangs mit rechtlichen Schritten beantwortet, bevor sie die Kommission im Sommer akzeptierte.

Šefčovič bezog sich bei der Präsentation der neuen Vorschläge vor allem auf Gespräche, die er auf Reisen mit Wirtschaftsvertretern in Nordirland geführt hatte. Es seien deren Sorgen, die Brüssel adressiere, weil der EU Nordirland am Herzen liege, hob er hervor. Das sollte auch heißen: Man reagiere hier nicht auf Londoner Wünsche.

Das zeigte sich insbesondere in der Reaktion auf Frosts Forderung, den Europäischen Gerichtshof als oberstes Schiedsorgan in bilateralen Handelsstreitigkeiten durch ein neues paritätisch besetztes Gremium zu ersetzen. Šefčovič sagte auf Nachfrage, der Punkt sei in seinen Gesprächen mit nordirischen Wirtschaftsvertretern nur einmal erwähnt worden.

In London ergibt sich aus alldem ein gemischtes Bild. Die Vorschläge zum Medikamentenhandel werden als „gut“ bezeichnet. „Nicht weitgehend genug“ seien die anderen Vorschläge zur Verringerung von Produkt- und Zollkontrollen. Die Reaktion der Kommission auf das institutionelle Problem wird hingegen als „nicht zielführend“ bezeichnet.

Die Regierung richtet sich jetzt auf mehrwöchige Verhandlungen ein. Ob diese mit einer Einigung enden, hängt nicht zuletzt von Premierminister Johnson ab. Innenpolitisch, vor allem in den Reihen konservativer Abgeordneter und Wähler, nützt ihm der Streit mit der EU. Außen- und wirtschaftspolitisch richtet er Schaden an.