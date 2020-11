Verteidigungsplanung : Die EU auf der Suche nach dem strategischen Kompass

Annegret Kramp-Karrenbauer und die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am 17. September auf einem französischen Luftwaffenstützpunkt in Evreux Bild: AFP

In Brüssel ist die jüngste sicherheitspolitische Debatte zwischen Deutschland und Frankreich genau verfolgt worden. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das Brüsseler Internetmagazin „Politico Europe“ gewählt, um kurz vor der amerikanischen Präsidentenwahl zu verkünden, dass „Illusionen einer strategischen politischen Autonomie enden müssen“. Europa werde auf absehbare Zeit unter dem nuklearen Schutzschirm Amerikas bleiben. Der französische Präsident Emmanuel Macron hielt in einem langen Interview dagegen. Amerika werde Europa als Verbündeten nur ernst nehmen, „wenn wir in unserer eigenen Verteidigung souverän sind“.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die EU-Position liegt dazwischen. Es gehe darum, ein „besserer Partner“ für die Vereinigten Staaten zu sein, so formulierte es der Außenbeauftragte Josep Borrell. In dieser Weise taucht der Begriff „strategische Autonomie“ schon seit 2013 in europäischen Dokumenten auf. Die Union will mehr Anstrengungen in ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik unternehmen, um „ihre strategische Autonomie und ihre Fähigkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, zu verbessern“.