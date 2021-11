Beziehungen Schweiz-EU : Brüssel macht Bern Tempo

Demonstrativ alleine aufgetreten: EU-Kommissar Maroš Šefčovič am Dienstag nach dem Treffen mit dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis in Brüssel Bild: Reuters

Ende Mai hatte die Schweiz die Verhandlungen mit der EU über den Abschluss eines institutionellen Rahmenvertrags beendet. Die Kommission fühlte sich brüskiert und war sehr verärgert, es herrschte Eiszeit zwischen Brüssel und Bern. Doch nun sprechen die beiden Parteien wieder miteinander. Anfang dieser Woche reiste der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis (FDP) nach Brüssel und traf sich mit Maroš Šefčovič. Der Vizepräsident der EU-Kommission hat mittlerweile das Schweiz-Dossier von Kommisionspräsidentin Ursula von der Leyen übernommen. Šefčovič, der schon unter den Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso und Jean-Claude Juncker diente, gilt als Mann für die schwierigen Fälle. Seit September ist der Slowake unter anderem auch für die Überwachung des Brexit-Abkommens zuständig.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Anders als im Fall des Vereinigten Königreichs geht es bei den Schweizern nicht um die Frage, sich von der EU zu lösen – im Gegenteil: Mit dem Rahmenvertrag, über den sieben Jahre verhandelt wurde, sollte die Anbindung der Schweiz an den europäischen Binnenmarkt auf ein stabileres Fundament gestellt und so der Weg für den Abschluss neuer Abkommen zum Beispiel im Stromhandel geebnet werden. Doch die Einigung scheiterte am innenpolitischen Widerstand in der Schweiz, wobei sich die Kritik auf drei Punkte konzentrierte: die Erweiterung der Regeln im Abkommen zur Personenfreizügigkeit, den geplanten Mechanismus zur Streitbeilegung und die dynamische Übernahme von EU-Recht in den Sektoren, in denen die Schweiz barrierefreien Zugang zum Binnenmarkt genießt.