EU-Unterstützung für Türkei : Kommt die nächste Welle, wenn das Geld ausbleibt?

Die beiden wichtigsten Hilfsprogramme für Syrer in der Türkei enden in wenigen Monaten. Wenn die EU kein Geld zur Verfügung stellt, droht eine neue Fluchtbewegung nach Europa.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat von der Europäischen Union mehr Geld gefordert. Ist das überhaupt nötig? Die klare Antwort darauf lautet: Ja. Denn die EU hat zwar erst gut die Hälfte der sechs Milliarden Euro für Flüchtlinge in der Türkei ausgegeben. Doch der Rest ist fest verplant, und die beiden wichtigsten Hilfsprogramme laufen in wenigen Monaten aus.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die EU-Kommission setzt sich deshalb intern schon seit Monaten für eine Anschlussfinanzierung ein, die Bundesregierung ebenso. Doch drangen sie damit schon vor der jüngsten Eskalation im Verhältnis zur Türkei kaum durch. Nun beraten die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Zagreb, das am Donnerstag begann und bis Freitag dauert, wie es weitergehen soll. Leichter ist die Diskussion aber nicht geworden.

Für die Flüchtlinge in der Türkei geht es um eine Menge, und zwar gerade für die schwächsten von ihnen: Kinder und besonders hilfsbedürftige Familien. Die meisten, 3,6 Millionen Menschen, sind aus dem syrischen Bürgerkrieg geflohen. Davon sind 1,6 Millionen Kinder, 640.000 gehen zur Schule – von Kindergarten und Grundschule bis zum Gymnasium; ganz wenige gehen einer akademischen Ausbildung nach. Die Familien dieser Kinder werden seit Mitte 2017 von der Europäischen Union finanziell unterstützt. Sie bekommen zum Beginn jedes Halbjahres 100 türkische Lira pro Kind, umgerechnet 15 Euro. Je nach Alter kommen alle zwei Monate fünf bis zehn Euro hinzu.

Das sind bescheidene Summen für uns, nicht aber für die Empfänger. Sie decken zum Beispiel Kosten, die ihnen für den Transport zur Schule entstehen. Vor allem aber sind sie ein Anreiz, dass Eltern ihre Kinder überhaupt regelmäßig in den Unterricht schicken – und nicht zur Arbeit, damit sie früh Geld verdienen. Selbstverständlich ist das nicht. Eine halbe Million Kinder besuchen nach Angaben der EU immer noch keinen Unterricht. Insgesamt hat die EU seit 2017 gut 100 Millionen Euro für dieses Programm aufgewendet. Wie die verantwortliche EU-Behörde für humanitäre Hilfe (Echo) der F.A.Z. bestätigte, reichen diese Mittel aber nur noch bis September, also für das laufende Schuljahr. Wenn es danach kein frisches Geld gibt, könnten Zehntausende Familien entscheiden, dass sie ihre Kinder nach den Ferien zur Arbeit schicken.

Die schlimme Erfahrung von 2015

Das andere bedrohte Programm heißt „Soziales Sicherheitsnetz in einer Notlage“. Es ist das größte humanitäre Hilfsprogramm, das die Europäische Union jemals aufgelegt hat. Mit 1,7 Milliarden Euro ist es zugleich der größte Einzelposten der gesamten Hilfe für die Türkei. Die bedürftigsten und am meisten gefährdeten Menschen – derzeit sind das 1,7 Millionen – bekommen jeden Monat umgerechnet 18 Euro auf eine Kreditkarte überwiesen. Dafür können sie Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs kaufen. Diese Form der Unterstützung mit kleinen Summen gilt als modern, denn die Empfänger werden nicht entmündigt. Meistens wissen sie selbst am besten, was sie und ihre Familien brauchen. Nach Angaben von Echo reichen die Mittel allerdings nur noch „bis Anfang 2021“.

Was es bedeutet, wenn diese Art der Unterstützung versiegt, hat Europa schon einmal erlebt: 2015. Damals half das Welternährungsprogramm 1,7 Millionen Menschen, die vor dem syrischen Bürgerkrieg in die Nachbarländer geflohen waren – ebenfalls mit Geld, das auf Kreditkarten überwiesen wurde. Doch dann schossen die Mitgliedstaaten kein Geld mehr nach, und so mussten die Vereinten Nationen ihre Zuwendungen kürzen: Im Januar um ein Viertel, im Frühjahr auf die Hälfte, im Juli auf ein letztes Viertel, acht Dollar im Monat. Mehr als zweihunderttausend Menschen in Jordanien bekamen gar kein Geld mehr. Die Betroffenen wurden per SMS vorgewarnt. Sie machten sich auf den Weg, einige zurück in den Bürgerkrieg, die meisten in die Gegenrichtung. Lieber marschieren als verhungern – das war die Devise. So begann der gigantische Treck Hunderttausender Menschen nach Europa. Die Vereinten Nationen hatten mehrmals davor gewarnt, aber niemand hörte ihnen zu.