Ursula von der Leyen und Rishi Sunak am Montag in Windsor Bild: dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat die Grundsatzeinigung mit der EU-Kommission über Änderungen am Nordirland-Protokoll als „Durchbruch“ bezeichnet. Es eröffne ein „neues Kapitel“ in den Beziehungen zur Europäischen Union, sagte Sunak am Montag bei London. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer „historischen“ Vereinbarung.

Das neue „Rahmenabkommen von Windsor“ sieht nach Sunaks Angaben deutliche Erleichterungen bei den von Brüssel verlangten Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland vor. Dies betreffe vor allem Lebensmittel und Medikamente.

Von der Leyen betonte, der Kompromiss erfülle die Schlüsselforderungen der EU: Zum einen „keine harte Grenze“ auf der irischen Insel, wie es das fast 25 Jahre alte Karfreitagsabkommen vorsieht. Zum zweiten sei der Schutz des EU-Binnenmarkts durch eine Reihe von Vorkehrungen garantiert.

„Achillesferse“ im Verhältnis zu Großbritannien

Wie Sunak nun ankündigte, soll das britische Parlament ein Mitspracherecht bei den Änderungen haben: Es werde „zu gegebener Zeit abstimmen, und das wird respektiert“, sicherte er zu. Teile von Sunaks konservativen Tory-Partei und die Unionisten in Nordirland hatten ihn vor zu großen Zugeständnissen an die EU gewarnt. Auch die EU-Länder müssen noch zustimmen.

Das Nordirland-Protokoll regelt den Status der britischen Provinz seit dem Brexit vor gut drei Jahren. Der Vereinbarung zufolge ist Nordirland auch nach dem britischen EU-Austritt de facto Teil des europäischen Binnenmarktes. Großbritannien wehrte sich allerdings gegen die von Brüssel verlangten Zollkontrollen bei Warenausfuhren.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte das Nordirland-Protokoll im Januar bei ihrem Antrittsbesuch in London als die „Achillesferse“ der Beziehungen zum Vereinigten Königreich bezeichnet.

Von der Leyen wollte nach Angaben einer Kommissionssprecherin am Montagnachmittag noch mit dem britischen König Charles III. zum Tee zusammentreffen. Dabei sollte es um den Klimaschutz und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.