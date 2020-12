EU-Türkei-Abkommen : Arbeit und Bildung für die syrischen Flüchtlinge

Syrische Kinder in einem Flüchtlingslager in der türkischen Hauptstadt Ankara Bild: SOPA Images/LightRocket via Gett

Zunächst hatten bei den Programmen für die syrischen Flüchtlinge in der Türkei die humanitäre Hilfe und der Schutz der Schwächsten im Vordergrund gestanden. Je länger aber die Flüchtlinge in der Türkei leben, desto wichtiger werden für sie andere Formen der Unterstützung. So brauchen sie Maßnahmen, die ihnen wirtschaftliche Perspektiven eröffnen, die sie für den Arbeitsmarkt qualifizieren und in der türkischen Gesellschaft integrieren. Sie brauchen also weniger humanitäre Programme als vielmehr eine Form von Entwicklungshilfe.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Diese Veränderung der Bedürfnisse findet ihren Niederschlag in den Hilfen, welche die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten der Türkei auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im März 2016 zugesagt haben. Damit verbunden war damals die Hoffnung, dass Flüchtlinge aus Kriegsregionen in der Türkei bleiben und nicht weiterziehen. In dem Flüchtlingspakt hat sich die EU verpflichtet, über mehrere Jahre Projekte im Wert von sechs Milliarden Euro zu finanzieren, die den syrischen Flüchtlingen zugutekommen, aber auch den türkischen Städten und Gemeinden, in denen sie leben. Denn mit dem Wachstum dieser Städte muss auch deren Infrastruktur ausgebaut werden, beispielsweise die Abwassersysteme.