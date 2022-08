Visa für Russen : Altes Denken in Berlin und Paris

Bundeswehr : Deutschland will Militär-Präsenz im Indo-Pazifik ausweiten

Die Bundeswehr werde im nächsten Jahr an einer Übungsserie in Australien teilnehmen, so der deutsche Generalinspekteur Eberhard Zorn. Auch die Marine soll in den Indo-Pazifik zurückkehren. Grund sei die enorme Aufrüstung Chinas.