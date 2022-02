Neues Mandat : EU stärkt Europol im Kampf gegen Pädokriminelle

Aktualisiert am

Der Sitz von Europol in Den Haag

Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein erweitertes Mandat für die Polizeibehörde Europol verständigt. Ihr soll erstmals erlaubt werden, Da­ten von Internetanbietern direkt zu empfangen und zu verarbeiten, was für den Kampf gegen Internetkriminalität und Terrorismus von Belang ist. Zudem wurde der datenschutzrechtliche Rahmen für den Umgang mit großen Datenmengen neu gefasst, wie sie etwa bei Ermittlungen gegen kriminelle Anbieter verschlüsselter Telefondienste anfallen. Darüber hinaus soll die Behörde innovative Werkzeuge für die Strafverfolgung entwickeln und enger mit der neuen EU-Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Die EU-Kommission begrüßte die Einigung, die weitgehend auf dem von ihr im Dezember 2020 vorgelegten Gesetzesentwurf beruht.

Europol hat seinen Sitz in Den Haag und beschäftigt mehr als tausend Be­amte. Sie dürfen selbst nicht Ermittlungen leiten, die Mitgliedstaaten aber un­terstützen, wenn es um schwere Straftaten mit grenzüberschreitender Di­men­sion geht. Diese Funktion ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, weil kriminelle Gruppen zunehmend über Grenzen hinweg operieren und das Internet für Straftaten nutzen. Wenn Dienstleister Hinweise auf verdächtige Aktivitäten haben, konnten sie bislang nur mit nationalen Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Künftig dürfen sich Anbieter wie Google und Microsoft direkt an Europol wenden, das dann wiederum prüft, welche Staaten zuständig sind.

Ein Punkt, um den gerungen wurde

Es ist das Ziel der EU-Kommission, dass die Polizeibehörde so zur zentralen Melde- und Analysestelle für Pädokriminalität wird. Amerikanische An­bieter wie Gmail, Outlook und Facebook Messenger durchsuchen Nachrichten und Chats schon jetzt mit Methoden Künstlicher Intelligenz nach verdächtigen Inhalten. Noch geschieht das auf freiwilliger Basis und auf der Grundlage einer EU-Ausnahmeregelung.

Die Kommission wird voraussichtlich im März einen Gesetzesvorschlag vorstellen, der solche Kontrollen für alle Anbieter verpflichtend macht, selbst wenn sie Verschlüsselungstechnologie verwenden. Auch bei der schon beschlossenen Meldepflicht für terroristische Inhalte soll Europol eine wichtige Rolle spielen. Von Juni an müssen Internetanbieter derlei In­halte binnen einer Stunde löschen, nachdem ein Mitgliedstaat das beantragt hat. Die Polizeibehörde könnte hier die zentrale Überwachungsstelle werden, zumal solche Straftaten nie auf einzelne Staaten begrenzt sind. Sie darf künftig mit Internetdiensten entsprechende IP-Adressen und Hashwerte austauschen.

Geklärt ist nun auch, wie Europol mit großen Datenmengen verfahren muss, die der Behörde von nationalen Stellen zur Verfügung gestellt werden. Das betrifft etwa Fälle wie Encrochat und Sky ECC, verschlüsselte Kommu­nikationsdienste, die vor allem von Rauschgifthändlern benutzt und von Er­mittlern unterwandert wurden. Eu­ro­pol wertet Millionen von Nachrichten aus, um Verdachtsfälle zu erstellen, die dann national verfolgt werden. Dafür müssen die personenbezogenen Daten bestimmten Kategorien zugeordnet werden, damit sie dauerhaft gespeichert werden dürfen – Verdächtige, Opfer, Zeugen, Kontaktpersonen.

Für diese Vorauswahl gab es bisher keine Frist. Der europäische Datenschutzbeauftragte ordnete nach einem längeren Prüf­verfahren Mitte Januar an, dass sie maximal sechs Monate betragen dürfe, was aus Sicht von Europol viel zu kurz war. Künftig beträgt die Frist nun 18 Monate; auf Antrag kann sie sogar verdoppelt werden. Europol darf diese Re­gelung auch auf Daten anwenden, die schon in seinem Besitz sind.

Um diesen Punkt ist in den Verhandlungen am härtesten gerungen worden, weil er im Europäischen Parlament selbst umstritten ist. Die Mehrheit dort, die notwendig ist, um die Einigung im Plenum zu verabschieden, scheint aber zu stehen. Nationalkonservative, Christdemokraten, Liberale und Teile der Sozialdemokraten stehen hinter dem neuen Mandat, während Grüne und Linke es ablehnen.