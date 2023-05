Söder will an Spitzenkandidaten für EU-Wahlen festhalten

Widerspruch zu Dobrindt : Söder will an Spitzenkandidaten für EU-Wahlen festhalten

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich auf einem kleinen Parteitag der Europäischen Volkspartei (EVP) in München für die Beibehaltung des Spitzenkandidatenprinzips bei Wahlen zum EU-Parlament ausgesprochen. Es stehe in der Satzung der EVP, dass es einen Spitzenkandidaten gebe. Er verwies darauf, dass er sich frühzeitig für die amtierende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingesetzt habe. Sie sei, „wenn sie es will, unsere geborene Spitzenkandidatin“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Zuletzt hatte Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, eine Abkehr vom Spitzenkandidatenprinzip vorgeschlagen. Söder sagte dazu am Donnerstag, Dobrindt habe da immer eine andere Meinung vertreten als die in der EVP-Satzung niedergelegte, auch vor seiner jüngsten Einlassung. Dobrindt hatte zur Begründung für seinen Vorstoß geäußert, es brauche „Klarheit und Transparenz gegenüber den Wählern“. In weiten Teilen der europäischen Länder werde das Spitzenkandidatenprinzip „als eine sehr deutsche Idee empfunden, die bei den Europawahlen außerhalb Deutschlands überhaupt keine Rolle gespielt hat“.

Der darin enthaltene Vorwurf des Provinzialismus richtete sich gegen EVP-Chef Manfred Weber, der in der Wahl 2019 EVP-Spitzenkandidat war und dennoch nicht Kommissionspräsident wurde. Er war damals unter anderem am Widerstand vom französischen Präsidenten Macron gescheitert. Weber seinerseits richtete den Provinzialismus-Vorwurf gegen Dobrindt. Es sei „eine sehr deutsche Debatte, die Alexander Dobrindt da führt“, sagte er dem „Münchner Merkur“. Auf dem Parteitag der EVP machte Weber deutlich, dass er das Spitzenkandidatenprinzip gerade als Ausdruck von Transparenz sehe. „Wir glauben, dass man vor der Wahl Gesicht zeigen muss.“ Er wolle „nicht wieder zurück zu den Hinterzimmern“.

Mehr zum Thema 1/

Unterschiedliche Ansichten schienen auf dem Parteitag in der Beurteilung der rechtsgerichteten italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrer Partei Fratelli d’Italia durch. Während der ebenfalls anwesende CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagte, eine Diskussion über eine Zusammenarbeit werde in der EVP nicht geführt und er werde sie auch nicht beginnen, sagte Söder, „eine Art von Aufnahme in die EVP kann ich mir wirklich nicht vorstellen“. Weber hingegen hob hervor, dass Melonis Partei in der italienischen Regierung wichtige Kriterien wie Rechtsstaatlichkeit oder Solidarität mit der Ukraine, einhalte. Weiteres stehe nicht zur Debatte.