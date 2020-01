EU-Spitzen vor dem Brexit : Letzte Worte an London

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim gemeinsamen Auftritt mit Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli am 31. Januar 2020 in Brüssel. Bild: Jens Gyarmaty

Die drei Präsidenten der EU-Institutionen zogen sich an einen symbolträchtigen Ort zurück: in das Haus Jean Monnets, des europäischen Gründervaters. Das Bauernhaus, 45 Kilometer westlich von Paris, hatte Monnet 1945 erstanden, dort lebte er bis zu seinem Tod 1979. Kurz darauf wurde es vom Europäischen Parlament gekauft, um das Leben Monnets zu dokumentieren, der 1950 maßgeblich die Idee einer Montanunion entwickelt hatte.

Dort also erörterten die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Ratspräsident Charles Michel und der Parlamentspräsident David Sassoli am Donnerstag ihre Prioritäten für die Zukunft Europas, wie es großspurig hieß. Doch als die drei am Freitag in Brüssel wieder auftauchten, hatten sie dazu nichts Konkretes mitzuteilen. Stattdessen drehten sich ihre Botschaften um den bevorstehenden Brexit. Es sollte eine Demonstration der Geschlossenheit sein an diesem letzten Tag, den das Vereinigten Königreich der Europäischen Union angehörte.

Am klarsten äußerte sich von der Leyen. Sie präsentierte ein Narrativ, das sie in den vorigen Wochen Stück für Stück zusammengesetzt hatte. Es ist die Erzählung von der Europäischen Union, die als „globale Autorität“ auftritt und sich nun endlich den echten Herausforderungen zuwendet. Sie nannte deren vier: den Übergang in eine klimafreundliche Wirtschaft, die Digitalisierung aller Lebensbereiche, die ebenso „wirksame“ wie „humane“ Steuerung von Migration und den Aufbau globaler Partnerschaften. Die Kommissionspräsidentin legte nahe, dass sich die Briten für einen anderen Weg entschieden hätten, als sie sagte: „Unsere Stärke liegt nicht in der ,splendid isolation‘, sondern in unserer einzigartigen Union.“ Mit dem Schlagwort „wunderbare Isolation“ wurde Ende des 19. Jahrhunderts eine britische Außenpolitik beschrieben, die von der Insellage des Königreichs ausging. Es versuchte, sich aus den machtpolitischen Allianzen auf dem Kontinent herauszuhalten und zugleich überseeische Kolonien und Protektorate aufzubauen.

Harte Sätze zum künftigen Verhältnis Großbritanniens zur EU

Von der Leyen sagte noch ein paar harte Sätze zum künftigen Verhältnis zu London: „Großbritannien wird jetzt ein Drittstaat sein.“ Und für die gelte: „Nur wer die Regeln des Binnenmarktes anerkennt, kann auch den vollen Nutzen des gemeinsamen Marktes ziehen.“ Das zielte auf vorweg bekannt gewordenen Äußerungen des britischen Regierungschefs, man wolle nach dem Austritt vom europäischen Rechtsrahmen abweichen. Ratspräsident Michel formulierte es so: Je weiter sich das Vereinigte Königreich von EU-Standards entferne, desto weniger werde es am EU-Binnenmarkt teilhaben können.

Gewissermaßen zur Bekräftigung saß der Brexit-Unterhändler Michel Barnier neben der Bühne im Besucherzentrum des Europäischen Parlaments, wo die drei Präsidenten auftraten. Barnier wird am kommenden Montag das Mandat der Kommission für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu London präsentieren. Dem müssen dann die Mitgliedstaaten noch zustimmen. Voraussichtlich wird die erste Verhandlungsrunde im März beginnen.

Parlamentspräsident Sassoli nutzte seinen Auftritt für eine Breitseite gegen Staaten, die Europa auseinanderdividieren wollten. Warum, fragte der Italiener, sei das so? „Weil gemeinsame Regeln uns ermöglichen, besser zu leben und die Schwächeren zu schützen. Wenn es keine Regeln gibt, gilt einzig das Recht des Stärkeren. Vielleicht fürchten jene, die uns spalten wollen, eine Welt mit Regeln.“ Dafür bekam er spontan Beifall der anwesenden Mitarbeiter – ein seltener Moment, in dem es Sassoli gelang, mal aus dem Schatten der beiden anderen Präsidenten herauszutreten. Allerdings liegt vor den Präsidenten noch viel Arbeit, um sich untereinander auf Regeln zu einigen. Wenn es etwa um den künftigen Finanzrahmen geht, liegen die drei Institutionen weit auseinander. Und für die geplante Konferenz über die Zukunft Europas müssen sie auch erst noch ein gemeinsames Konzept erarbeiten.