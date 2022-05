Sanktionspläne der EU : Budapest verwahrt sich gegen „unfaire und ungerechte Angriffe“

Aktualisiert am

Die ungarische Regierung bekräftigt ihr Festhalten an Gas- und Ölimporten aus Russland. Gleichzeitig sieht sich Außenminister Szijjártó in Zentralasien nach Alternativen um.

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó begründet das Festhalten an Öl und Gas aus Russland mit der Versorgungssicherheit. Bild: AP

Ungarns Regierung hat am Dienstag bekräftigt, dass es keinen Sanktionen zustimmen werde, die das Land kurzfristig von seinen Importen von Gas und Öl aus Russland abschneiden würden. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó verwahrte sich gegen „unfaire und ungerechte Angriffe“ wegen dieser Haltung. Ungarn habe bislang allen Sanktionspaketen der Europäischen Union zugestimmt. Es habe aber auch stets offen und geradeheraus wissen lassen, dass es nicht bereit sei, die Sicherheit seiner Energieversorgung aufzugeben. Die Regierung in Budapest schütze zuallererst und als oberste Priorität das nationale Interesse.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die Ankündigung eines Vetos gegen Energiesanktionen war eines der Themen gewesen, mit denen der ungarische Ministerpräsident vor der Wahl Anfang April für sich geworben hatte. Die Wahl gewann seine national-konservative Partei Fidesz deutlich, am Montag wurde Orbán vom Parlament in Budapest als Regierungschef wiedergewählt. Szijjártó bekräftigte: „Wir kümmern uns nicht darum, was Leute im Osten oder im Westen meinen. Das ist eine Frage echter Energiesicherheit, weil es im Moment physisch unmöglich ist, die Wirtschaft ohne russisches Rohöl laufen zu lassen.“

Durch Pipelines „an Russland gebunden“

Von Seiten der EU-Kommission wird nun, wie aus Brüssel berichtet wird, an einem Kompromiss gearbeitet, der Ungarn und andere Länder mit ähnlich hoher Abhängigkeit von Öl-Lieferungen aus Russland wie die Slowakei für eine bestimmte Frist vom Embargo ausnähme. Eine solche Lösung wird durch die Wortwahl der Regierung Budapest jedenfalls nicht ausgeschlossen. Kommunikationsstaatssekretär Zoltán Kovács sprach von der Notwendigkeit, einen „vernünftigen Kompromiss“ zu erzielen, der für alle Seiten akzeptabel sei und auf einem pragmatischen Ansatz beruhe.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Ungarn bezieht nach eigenen Angaben 85 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland sowie 65 Prozent seines Öls aus oder über Russland. Kovács sagte, Ungarn sei durch diese Pipelines „an Russland gebunden“. Andere Möglichkeiten stünden in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht geschaffen werden.

Außenminister Szijjártó äußerte sich während einer Reise nach Zentralasien, während der Gespräche mit den Regierungen in Kasachstan und Kyrgistan geplant sind. Ungarn unterstütze die europäischen Bemühungen, den Energieimport zu diversifizieren, und bemühe sich daher darum, die Einfuhr von Rohöl aus Kasachstan zu erhöhen. Derzeit würden 16 Prozent des Gesamtverbrauchs an Öl aus Kasachstan gedeckt. Allerdings fließe auch dieses Öl durch die russischen Leitungen nach Ungarn und könnte mithin auch von Sanktionen betroffen sein.

Erweiterung von Paks liegt auf Eis

Laut Szijjártó fließen täglich 20.000 Tonnen Öl durch die Leitung „Druschba“ („Freundschaft“) nach Ungarn. Das seien 65 Prozent des ungarischen Verbrauchs. Es gebe derzeit keine anderen Versorgungsrouten, um den Transport dieser Menge zu ersetzen. Der kroatische Abschnitt der Adria-Pipeline habe erhebliche Kapazitätseinschränkungen.

Die notwendige Infrastruktur zu entwickeln, würde gewaltige Investitionen erfordern. Es sei erstens fraglich, ob die Regierung in Zagreb dem zustimmen würde, und zweitens, wie lange das gegebenenfalls dauern würde. Außerdem seien die ungarischen Rafineriekapazitäten auf russisches Öl ausgelegt, sie auf andere Sorten von Rohöl umzustellen, würde Zeit und hunderte Millionen Dollar kosten, sagte der ungarische Außenminister.

Szijjártó sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem kasachischen Gastgeber, Außenminister Muchtar Tileuberdi, das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL sei technischer Manager eines kasachisch-chinesisch-ungarischen Konsortiums. Es plane, ein großes Gasfeld in Kasachstan auszubeuten. Eine Zustimmung der kasachischen Regierung vorausgesetzt, könnte die Förderung nächstes Jahr beginnen.

Aus Russland bezieht Ungarn außerdem die Brennstäbe für sein Kernkraftwerk in Paks. Weil der bisherige Transport über Land infolge des Ukraine-Kriegs nicht möglich ist, wurden Uranbrennstäbe zuletzt per Lufttransport aus Russland eingeflogen. Die geplante Erweiterung von Paks durch die russische Staatsfirma Rosatom liegt hingegen vorerst auf Eis, ist aber von Budapest auch noch nicht abgesagt worden. Offenbar will man die Entwicklung abwarten und spätere Anpassungen der Pläne nicht ausschließen.

Mehr zum Thema 1/

Als wichtigstes konkretes Hindernis gilt in Budapest nicht die Beauftragung von Rosatom an sich, sondern, dass Firmen aus Deutschland und den Vereinigten Staaten für den Einbau der Steuerung und der Turbinen vorgesehen sind. Bei denen sei auf jeden Fall damit zu rechnen, dass sie für eine Kooperation mit der russischen Staatsfirma nicht mehr zur Verfügung stünden.

Bislang stehen in Paks zwei Reaktorblöcke von russischem beziehungsweise sowjetischem Design. Rosatom soll mit einer Erweiterung um zwei Reaktoren beauftragt werden, wofür nach schon länger zurückliegenden Vereinbarungen ein russischer Kredit über umgerechnet zehn Milliarden Euro vorgesehen ist. Der Kredit soll angeblich, wie es in Budapest heißt (die Verträge sind nicht öffentlich), aus den späteren Erlösen des Kraftwerks bedient werden.