Russland-Ukraine-Krise : Scholz: EU-Sanktionen sind abschließend vorbereitet

Das angekündigte Manöver Russlands nennt Bundeskanzler Olaf Scholz eine „militärische Aggression“. Waffen will er nicht an die Ukraine liefern – die Niederlande schon.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts schwerer Gefechte im Osten der Ukraine und eines für Samstag angekündigten Nuklearmanöver Russlands von einer „dramatischen Realität“ gesprochen. „Wir dürfen niemals naiv sein“, sagte Scholz am Freitag in Brüssel. „Es gibt einen militärischen Kräfteaufbau seitens Russlands, der ausreicht, um einen Krieg gegen die Ukraine zu führen.“ Man müsse weiter an einer diplomatischen Auflösung der Krise arbeiten, doch seien auch EU-Sanktionen nun abschließend vorbereitet. „Wir können morgen Entscheidungen treffen“, sagte er.

Zu der russischen Antwort Russlands auf Briefe der USA und der NATO zu Sicherheitsfragen äußerte Scholz, dass Moskau Raum für Diplomatie sehe. Die Ankündigung „militärisch-technischer Maßnahmen“ durch Russland wies er hingegen zurück. Das sei eine verharmlosende Umschreibung für „militärische Aggression“. Scholz wollte am Abend mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden und weiteren Regierungschefs über die Lage beraten.

„Genau der falsche Zeitpunkt“

Das niederländische Kabinett beschloss unterdessen, der Ukraine neben Schutzausrüstung und Radargeräten auch hundert Scharfschützengewehre zu liefern, die gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden können. Im vorigen Jahr hatten Den Haag und Berlin die Beschaffung solcher Waffen über die NATO noch blockiert. Auf den Sinneswandel der Nachbarn angesprochen sagte Scholz, es gebe keinen Anlass, die deutsche Beschlusslage zu verändern, denn „das wäre genau der falsche Zeitpunkt“.

Washington wirft Moskau vor, die Lage in den Separatistengebieten im Osten der Ukraine anzuheizen, um damit einen Vorwand für „weitere Aggressionen“ gegen die Ukraine zu schaffen. Außenminister Antony Blinken sagte zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, dies sei Teil der Strategie, „falsche Provokationen zu schaffen“, dann darauf zu reagieren und neue Aggressionen ins Werk zu setzen. In den vergangenen Tagen hat die Zahl der Zwischenfälle entlang der Kontaktlinie im Donbass deutlich zugenommen. Aus den prorussischen „Volksrepubliken“ hieß es, man erwarte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „in nächster Zeit“ eine „Invasion“ anordne. Daher habe man die „massenhafte“ Ausreise der Bevölkerung nach Russland organisiert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba entgegnete auf Twitter: „Die Ukraine plant keine solchen Aktionen im Donbass. Wir sind ganz einer ausschließlich diplomatischen Regulierung verpflichtet.“

Der russische Präsident Wladimir Putin warf der Regierung in Kiew am Freitag vor, die Minsker Vereinbarungen nicht zu erfüllen, sondern sie zu „sabotieren“. An diesem Samstag will Putin Manöver von Russlands Nuklearstreitkräften leiten, bei denen auch „ballistische Raketen und Marschflugkörper abgeschossen“ werden sollen, sagte Putins Sprecher, Dmitrij Peskow. Diese und andere russische Militärübungen, die derzeit stattfänden, seien „absolut transparent“ und sollten „niemanden beunruhigen“. Putin selbst hob hervor, auch das russisch-belarussische Manöver, das am Sonntag enden soll, „bedroht niemanden“.