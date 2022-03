Viertes EU-Sanktionspaket : Luxusartikel-Ausfuhr nach Russland beschränkt

Aktualisiert am

Die EU-Staaten haben sich am Montag auf weitere Sanktionen gegen Russland verständigt. Das nach offizieller Zählung vierte Paket verbietet Investitionen im russischen Energiesektor und Transaktionen mit 13 Staatsunternehmen. Zudem dürften bestimmte Produkte aus Eisen und Stahl nicht mehr in die Europäische Union eingeführt werden. Die Ausfuhr von Luxusprodukten nach Russland wird beschränkt.

Außerdem sollen fünfzehn weitere Personen aus dem Kreis der Oligarchen sanktioniert werden, darunter der Milliardär Roman Abramowitsch. Nachdem sich die EU-Botschafter am Montagnachmittag auf dieses Paket verständigten, war dessen Annahme im schriftlichen Verfahren am Abend nur noch eine Formalie.

Das vierte Paket hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Versailles angekündigt. Es wurde eng im Kreis der G-7-Staaten abgestimmt.

Dazu gehört auch, dass diese Staaten die Meistbegünstigungsklausel im Rahmen der Welthandelsorganisation nicht mehr auf Russland anwenden wollen. Dadurch muss das Land höhere Zölle und Abgaben auf Güter zahlen, die es in die sieben Länder exportiert. Da der Handel ohnehin immer weiter eingeschränkt wird, handelt es sich vor allem um einen symbolischen Akt.

Das Verbot von Investitionen im russischen Energiesektor wurde so gefasst, dass Energielieferungen nach Europa weiter möglich bleiben. Das war Deutschland, aber auch Ungarn, Österreich und Griechenland besonders wichtig. Andere Länder wie die Slowakei und Rumänien drangen hingegen darauf, dass Rohstoffimporte von Eisen und Stahl weiter notwendig seien, weil man sie nicht kurzfristig ersetzen könne. Deshalb sind nur verarbeitete Produkte vom Importbann betroffen.

Bei den Luxusgütern, die nicht mehr ausgeführt werden dürfen, geht es um ein weites Spektrum – von Cognac über Kühlschränke, die mehr als 750 Euro kosten, bis zu teuren Armbanduhren.

Für Verärgerung sorgte im Kreis der EU-Botschafter der Vorstoß des Außenbeauftragten Josep Borrell, der in Versailles überraschend weitere 500 Millionen Euro Rüstungshilfe für die Ukraine angekündigt hatte. Der deutsche Vertreter mahnte an, auch Borrell solle sich künftig an die vereinbarten Verfahren halten. Bis dato wurde von der ersten Tranche über 500 Millionen Euro weniger als ein Drittel vertraglich gebunden.