EU-Mission vor Libyen : Erfolg im Misserfolg

In aller Klarheit haben die Vereinten Nationen ausgesprochen, wie es um das Waffenembargo gegen Libyen steht: Es ist „völlig unwirksam“. So kann man es im Jahresbericht des zuständigen Kontrollgremiums nachlesen, der gerade veröffentlicht worden ist. Belegt wird die Aussage auf 550 Seiten mit Satellitenaufnahmen und Fotos, illegalen Bestellschreiben und gefälschten Frachtpapieren.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Auch die Schuldigen werden genannt: Ägypten, Jordanien, Syrien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist keine Überraschung. Die Türkei hat im innerlibyschen Krieg die frühere Regierung in Tripolis unterstützt, die anderen Staaten intervenierten auf Seiten des Generals Haftar und seiner Milizen im Osten. Die Länder und Regierungen griffen also aktiv in den Konflikt ein.