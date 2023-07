EU-Rechtsstaatsbericht : Schlechtes Zeugnis für Polen

Jedes Jahr untersucht die EU-Kommission den Stand der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten. Dieses Jahr schneidet Polen am schlechtesten ab. Aber auch an Deutschland gibt es Kritik.

Die EU-Kommission sieht zwar Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit in vielen Mitgliedstaaten, stellt aber insbesondere Polen ein schlechtes Zeugnis aus. „Es gibt weiter ernsthafte Besorgnis hinsichtlich der Unabhängigkeit der polnischen Justiz“, urteilt sie in ihrem vierten Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das betrifft den Landesjustizrat, der Richter ernennt und faktisch von der Regierung abhängig ist, mehrere Verfassungsrichter, die nicht ordnungsgemäß berufen wurden, und die fortdauernden Disziplinarverfahren gegen Richter, die gegen EU-Recht verstoßen. Risiken sieht die Kommission auch für Korruption, insbesondere „die Gefahr der selektiven Anwendung des Rechts und der Straflosigkeit, wegen der uneinheitlichen Behandlung von Korruptionsfällen aus politischen Gründen“ – ein gravierender Vorwurf. Zudem moniert sie das sogenannte Anti-Tusk-Gesetz, dessentwegen sie ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat.

Das harsche Urteil lässt die Auszahlung von insgesamt 110 Milliarden Euro an EU-Mitteln, die wegen Rechtsstaatsmängeln blockiert sind, in die Ferne rücken. Betroffen sind 75 Milliarden Euro aus Kohäsionsfonds und 35 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds, davon 24 Milliarden an Zuschüssen. Warschau droht sogar ein Verfahren zum Schutz des EU-Haushalts, wie die Kommission es im vorigen Jahr gegen Ungarn betrieben hat. Danach gefragt, hielt sich Justizkommissar Didier Reynders diese Option am Mittwoch ausdrücklich offen. „Wir werden Sie informieren, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben“, sagte er. Die Regierung in Warschau hatte sich Hoffnungen auf Fortschritte gemacht, weil sie die umstrittene Disziplinargerichtsbarkeit reformierte. Allerdings fertigte Staatspräsident Andrzej Duda das entsprechende Gesetz nicht aus, sondern überwies es an das Verfassungsgericht, das sich die PiS-Regierung unterworfen hat.

Insgesamt überwiegend Fortschritte

Leichte Verbesserungen sieht die Kommission hingegen bei Ungarn. Dort sei die politische Einflussnahme auf Richterernennungen und Verfahrensentscheidungen am Obersten Gericht vermindert worden. Allerdings bleibe intransparent, wie Fälle auf unterer Ebene Richtern zugeteilt würden – das ist eine beliebte Methode, um politisch genehme Urteile zu erwirken. Die Kommission würdigt Reformen zum Kampf gegen Korruption, darunter die Einrichtung einer neuen Kontrollbehörde und die Möglichkeit, die Einstellung von Ermittlungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Diese und weitere Reformen wurden Budapest auferlegt, bevor eingefrorene Mittel in Höhe von insgesamt 34 Milliarden Euro freigegeben werden können. Freilich bemängelt die Kommission, dass Anschuldigungen gegen ranghohe Politiker und ihr Umfeld – dies schließt Ministerpräsident Viktor Orbán ein – weiter Anlass zu „ernster Besorgnis“ seien. Außerdem sei die Pflicht zur Offenlegung von Vermögenswerten vom Parlament verwässert worden; auch dies geschah durch Orbáns Partei Fidesz. Somit ist auch für Ungarn nicht absehbar, ob und wann Mittel entsperrt werden.

Insgesamt sieht die Kommission überwiegend Fortschritte in den Mitgliedstaaten. Von den Empfehlungen, die sie im vorigen Jahr erstmals gab, seien 25 Prozent vollständig und 40 Prozent teilweise erfüllt worden, sagte Reynders. Die Kommission bewertet in jedem Mitgliedstaat die Unabhängigkeit der Justiz, die Bekämpfung von Korruption, die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien sowie die Gewaltenteilung.

Deutschland bescheinigt sie eine effiziente und unabhängige Justiz, listet aber auch einige Mängel auf. So sei der Pakt für den Rechtsstaat, mit dem zusätzliche Richter-Stellen geschaffen wurden, nicht verlängert worden. Angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle bleibe die Bereitstellung von angemessenen Mitteln durch den Bund eine Herausforderung. Moniert wird zudem, dass entgegen Ankündigungen noch keine Schritte unternommen worden seien, um Weisungen der Justizminister an die Staatsanwaltschaften einzuschränken. Beim Kampf gegen Korruption bemängelt Brüssel, dass das Gesetz zur Parteienfinanzierung nicht reformiert worden sei. Auch die Regeln zur Offenlegung von Vermögenswerten für Regierungsmitglieder und Abgeordnete sowie für die Abkühlphase nach dem Ende von Amt und Mandat reichten nicht aus.