EU-Rechnungshofchef zu Frontex : „Das ist ein herausragender Fall“

Der Rechnungshof hat Frontex unter die Lupe genommen und fällt ein hartes Urteil: Die Grenzschutzbehörde unterstütze in ihren Kernaufgaben die Mitgliedstaaten „nicht ausreichend wirksam“: bei der Bekämpfung illegaler Migration und von grenzüberschreitender Kriminalität. Was läuft da schief, Herr Präsident?

Frontex ist die am stärksten wachsende Behörde der Europäischen Union. Sie wird von 600 Beamten auf 10.000 Beamte aufgestockt, das Budget wird sich mehr als verdoppeln. Frontex wird damit zur zweitgrößten Behörde nach der EU-Kommission. Wenn Behörden so schnell wachsen, entstehen immer wieder Probleme bei der Organisation und der Abstimmung mit anderen Akteuren. In diesem Fall kommt hinzu, dass alle Beschlüsse getroffen wurden, ohne vorher ein „Impact Assessment“ zu machen – das auf Herausforderungen hinweist, bevor sie real entstehen. Das rächt sich jetzt.