Wiederaufbauhilfe : Polen erhält Milliarden nur gegen eine Reform der Justiz

Kommissionspräsidentin von der Leyen reiste am Donnerstag nach Warschau, um die Freigabe des Corona-Wiederaufbauplans offiziell zu verkünden. Wenn der Plan auch durch die EU-Finanzminister genehmigt wird, voraussichtlich Mitte Juli, kann die Regierung in Warschau die Auszahlung von EU-Finanzhilfen beantragen. Insgesamt geht es um 23,9 Milliarden Euro an Zuschüssen und weitere 11,5 Milliarden Euro an zinsgünstigen Darlehen, die bis zum Sommer 2026 abgerufen werden können, jeweils in zwei Tranchen je Jahr.

Das Geld fließt aber nicht automatisch, sondern ist an Reformschritte gebunden, die im Wiederaufbauplan als „Meilensteine“ festgelegt sind und von der Kommission überprüft werden müssen. Im polnischen Fall waren die Verhandlungen so langwierig, weil die Kommission auf einer Justizreform besteht, mit der die sich Regierung in Warschau selbst korrigieren muss. Es kommt dabei nun auf drei Meilensteine an.

Der erste sieht vor, dass das Disziplinarregime für Richter bis Ende Juni geändert wird. Das betrifft die Auflösung der Disziplinarkammer am obersten Gerichtshof und die Änderung des Disziplinarrechts; beides wurde vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig eingestuft. Die polnische Regierung hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, dem die Abgeordnetenkammer schon zugestimmt hat und der nun vom Senat behandelt wird. Wenn dieses Verfahren abgeschlossen ist und der polnische Präsident das Gesetz ausgefertigt hat, wird die Kommission prüfen, ob die neue Kammer und die neuen Disziplinargründe rechtsstaatlich sind. Wie ein Beamter am Donnerstag sagte, wird dabei die Unabhängigkeit der Richter im Zentrum stehen. Das betreffe etwa ihre Ernennung, ihr Gehalt, die Größe und Zusammensetzung der Kammer. Man erwarte, dass sie „signifikant anders“ aussehen werde als das gegenwärtige Gremium.

Gemäß dem zweiten Meilenstein muss die polnische Regierung ebenfalls bis Ende Juni den Prozess zur Überprüfung von Disziplinarentscheidungen beginnen, welche die bisherige Kammer getroffen hat. Der vorgelegte Gesetzentwurf sieht vor, dass sich bestrafte Richter beschweren können und binnen drei Monaten angehört werden. Das Verfahren soll binnen zwölf Monaten abgeschlossen werden. Die EU-Kommission schreibt nicht vor, wie der Beamte hervorhob, dass jeder Richter wieder in seine Rechte eingesetzt wird. Es geht allein darum, dass die Revision rechtsstaatlichen Standards genüge.

Deshalb gibt es noch einen dritten Meilenstein: Im vierten Quartal nächsten Jahres wird überprüft, ob alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen wurden.

In der Kommission geht man davon aus, dass Warschau im September die erste Tranche der Corona-Hilfe beantragt, etwa vier Milliarden Euro. Die Kommission hat dann zwei Monate Zeit, um zu beurteilen, ob die ersten beiden Meilensteine erfüllt sind. Die Freigabe des Geldes erfolgt anschließend durch die Finanzminister. Wenn Warschau alle Bedingungen erfüllt, könnte es bis Ende des Jahres also die erste Zahlung erhalten.

Der dritte Meilenstein ist an die vierte Zahlung Ende nächsten Jahres geknüpft. Und was geschieht, wenn die Regierung ihre Reform plötzlich wieder ändert? „Es wird keine weiteren Zahlungen an Polen geben, wenn die Justizreform umgekehrt wird“, sagte ein weiterer EU-Beamter am Donnerstag. Man könne in diesem Fall sogar Zahlungen zurückfordern.

Es ist zu erwarten, dass die Kommission in diesem Fall sehr genau hinsehen wird. Zum einen steht sie unter dem Druck des Europäischen Parlaments, wo Grüne, Liberale und Sozialdemokraten schon die Genehmigung des Wiederaufbauplans heftig kritisieren. „Die EU-Kommission lässt sich mit einem polnischen Justizreförmchen abspeisen“, kritisierte die SPD-Abgeordnete und frühere Bundesjustizministerin Katarina Barley. „Es wird in Polen noch immer keine Kontrolle der Regierung durch eine unabhängige Justiz geben und die Urteile des Europäischen Gerichtshofes werden weiter missachtet werden“. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner nannte „Von der Leyens Zuckerbrot-und-Peitschen-Strategie“ ein „Spiel mit dem Feuer“.

Zum anderen war die Entscheidung auch in der Kommission stark umstritten. Die beiden exekutiven Vizepräsidenten Frans Timmermans und Margrethe Vestager, ein Sozialdemokrat und eine Liberale, stimmten dagegen. Drei weitere Kommissare – die Vizepräsidentin für Rechtsstaatlichkeit Vera Jourová, Justizkommissar Didier Reynders und Innenkommissarin Ylva Johansson – machten ihre Vorbehalte in Briefen geltend und drangen auf eine genau Prüfung der Meilensteine. Diesen Prozess werden sie und ihre Fachbeamten maßgeblich in der Hand haben.