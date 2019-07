EU-Poker um Kommissionsspitze : Jetzt sprechen alle über Ursula von der Leyen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ursula von der Leyen (CDU) vor einer Sitzung des Nordatlantikrats beim Nato-Gipfel am 01. Juli 2018 in Brüssel. Bild: dpa

Von den Spitzenkandidaten der Europawahl, Manfred Weber und Frans Timmermans, war schon am Dienstagvormittag kaum noch die Rede. Führte Timmermans vor 24 Stunden noch beinahe alle Listen an, die in Brüssel für die Besetzung der EU-Topposten kursierten, tauchte der Name vor der mehrfach verschobenen Fortsetzung des EU-Gipfels zur Juncker-Nachfolge gar nicht mehr auf. Stattdessen gilt nun eine Politikerin als Favoritin für die Kommissionsspitze, die bisher kaum jemand auf der Rechnung hatte: die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Darüber, wer ihren Namen ins Spiel gebracht haben soll, kursieren verschiedene Versionen. Nach Informationen dieser Zeitung hat ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst als Gegenkandidatin für den Franzosen Michel Barnier ins Spiel gebracht. In Diplomatenkreisen hieß es, der französische Präsident Emmanuel Macron habe von der Leyen vorgeschlagen. Im Gegenzug solle die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, als Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden.

Wie gut die Chancen der Bundesverteidigungsministerin stehen, war am Dienstagnachmittag schwer zu beurteilen. Ratspräsident Donald Tusk hat ihren Namen in den Konsultationen, die er vor Beginn des zweiten Teils des Gipfels bilateral und in Gruppen mit den Staats- und Regierungschefs geführt hat, nach Diplomatenangaben getestet. In der Runde der konservativen EVP-Staats- und Regierungschefs allerdings sei von der Leyen nicht auf besonders große Begeisterung gestoßen, hieß es in Brüssel. Dort soll Barnier beliebter sein. Auch mit den Fraktionen des Europaparlaments soll er in Kontakt gestanden haben. Bei den vier Visegrad-Staaten soll von der Leyen hingegen durchaus auf positive Resonanz gestoßen sein. Zumindest Polen und die Slowakei könnten sich vorstellen, sie zu unterstützen, hieß es in Brüssel.

Das Parlament muss den von den „Chefs“ vorgeschlagenen Kandidaten für die Spitze der Europäischen Kommission schließlich wählen – was keine kleine Hürde sein dürfte, da bisher die Konservativen, Sozialdemokraten und Grünen dort immer noch darauf beharren, dass sie nur einen Spitzenkandidaten wählen werden. Für von der Leyen – oder auch die ebenfalls genannte konservative bulgarische Interims-Weltbank-Präsidentin Kristalina Georgiewa – spräche indes, dass sie eine Frau ist. So zumindest lautet offenbar das Kalkül hinter dem Vorschlag.

Für den EVP-Spitzenkandidaten Weber wäre eine Ernennung von der Leyens zur Präsidentin der EU-Kommission eine schlechte Nachricht. Es ist kaum vorstellbar, dass er dann noch zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt würden. Diesen „Trostpreis“ hatten ihm Merkel und andere für den Verzicht auf die Kommissionspräsidentschaft in Aussicht gestellt. Es war zwar die Rede davon, dass Weber nach zweieinhalb Jahre, also zur Hälfte der Amtsperiode des Parlaments, den Posten doch noch übernehmen könnte. Zwei Deutsche in wichtigen EU-Ämtern wären aber wohl schwer zu verkaufen.