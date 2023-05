Herr Kiesewetter, Sie haben in Istanbul mit Außenpolitikern von Erdogans AKP gesprochen. Wie war die Stimmung?

Ich habe den Eindruck, dass es in der AKP einen Richtungsstreit gibt. Man ist uneins, ob man in Richtung Europa will oder unabhängiger sein. Die Älteren haben deutlich gemacht, dass die Innenpolitik die Außenpolitik gekapert hat und dass die Türkei zunehmend ein mittelöstliches Land wird und kein europäisches mehr. Diejenigen, die kritisch gegen Europa argumentieren, sind enttäuscht darüber, dass die EU sich über Jahre eher als christliche Organisation definiert hat, was natürlich geopolitisch falsch war.