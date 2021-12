EU-Parlamentspräsident : Sassoli fordert Ende des Drei-Prozent-Ziels

Rüstungsexporte schrumpfen : Kirchen fordern von Bundesregierung Taten

Deutschlands Rüstungsexporte schrumpfen. Doch die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) fordert in ihrem Rüstungsexportbericht noch mehr. Vor allem Lieferungen an Drittstaaten will sie stärker reglementiert sehen.