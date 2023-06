In der Hälfte der Mitgliedstaaten müssen Opfer einer Vergewaltigung nachweisen, dass der Täter Gewalt anwendete oder damit drohte. Das EU-Parlament will nun, dass jede nicht einvernehmliche Penetration strafbar wird.

Das Europäische Parlament will das Sexualstrafrecht in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen und Geschlechtsverkehr mit Frauen als Vergewaltigung einstufen, wenn dieser nicht einvernehmlich geschieht. Die federführenden Ausschüsse legten am Mittwoch fast einstimmig ihre Position fest. Damit können nun Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedstaaten beginnen, der eine europaweite Regelung zum Tatbestand der Vergewaltigung kürzlich ablehnte.

In 14 der 27 Mitgliedstaaten müssen Opfer einer Vergewaltigung nachweisen, dass sie mit Gewalt bedroht wurden oder Gewalt gegen sie angewendet wurde, darunter Frankreich. Dagegen will das Parlament die Tatbestandsmerkmale so fassen, dass – wie in Deutschland – schon die fehlende Zustimmung ausreicht („Nein heißt Nein“). Sie muss allerdings im Regelfall nicht explizit erteilt werden, wie dies einige Mitgliedstaaten vorsehen, etwa Schweden („Ja heißt Ja“).

Männer nicht explizit genannt

Die Gesetzgebung beruht auf einem Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie stützt sich auf Artikel 83 Absatz 1 des EU-Vertrags, der es erlaubt, für schwere Straftaten einheitliche Mindestvorschriften festzulegen, darunter die sexuelle Ausbeutung von Frauen. Sie argumentiert, dass dies jede Form des Machtmissbrauchs einschließe, der wiederum Voraussetzung einer Vergewaltigung sei. Allerdings kann sie nur die Vergewaltigung von Frauen erfassen, weil Männer nicht explizit genannt werden.

Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten bestreitet dagegen, dass es im EU-Vertrag eine Rechtsgrundlage für eine einheitliche europäische Regelung gebe. Sie verständigten sich daher vor drei Wochen im Rat darauf, Vergewaltigung aus der Richtlinie zu streichen. Als EU-weite Tatbestände erkennen sie nur Genitalverstümmelung, Weitergabe intimen Materials ohne Zustimmung, Cyberstalking, Cybermobbing sowie Aufstachelung im Internet zu Hass und Gewalt an.

Das EU-Parlament geht in mehreren Punkten noch über den Vorschlag der Kommission hinaus. So will es auch sexuelle Ausbeutung durch Prostitution europaweit regeln, und es erweitert die Definition von Vergewaltigung. Damit soll nicht allein eine „nicht-einvernehmliche sexuelle Handlung an einer Frau durch vaginale, anale oder orale Penetration, sei es mit einem Körperteil oder einem Gegenstand“ erfasst werden, sondern auch jede andere nicht-einvernehmliche Handlung, die „angesichts der Schwere der Tat mit einer Penetration vergleichbar ist“. Ausdrücklich einbezogen werden Vergewaltigungen in einer bestehenden Partnerschaft. Das Parlament führt außerdem den neuen Tatbestand einer „fahrlässigen Vergewaltigung“ ein. Dies bezieht sich auf Situationen, in denen ein Täter „vermutete, dass das Opfer nicht freiwillig mitmachte“.