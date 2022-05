Einigung auf dem EU-Gipfel : Das Neunzig-Prozent-Embargo

Aktualisiert am

Ursula von der Leyen und Charles Michel am 31. Mai in Brüssel Bild: EPA

Es gebe „überhaupt keine Einigung“ über ein Ölembargo, hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wissen lasse, als er am Montagnachmittag zum Europäischen Rat in Brüssel eintraf. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hielt eine Übereinkunft für „unwahrscheinlich“. Diplomaten taxierten die Chance auf dreißig Prozent. Doch dann lief es so, wie man es von Orbán, der dem Rat seit nunmehr 16 Jahren angehört, gewöhnt ist.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Als Ratspräsident Charles Michel ihn beim Abendessen bat, seine verbliebenen Bedenken darzulegen, klang er schon konzilianter. Wie hinterher berichtet wurde, ging es ihm nur noch um Garantien für den Fall, dass der Ölfluss durch die Druschba-Pipeline zum Erliegen komme, die gemäß Michels Vorschlag komplett von den Sanktionen ausgenommen werden sollte. Vorher hatte Budapest auch 15 bis 18 Milliarden Euro gefordert, um die Energieinfrastruktur umzustellen. Davon war nun keine Rede mehr. Es gab dann noch einige direkte Gespräche mit Orbán im Büro der ungarischen Delegation. Kurz vor Mitternacht stand dann der Kompromiss – was die EU-Staaten vor einer peinlichen Blöße bewahrte.